Мишустин встретится с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. | 04.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Российский премьер прибыл в Китай в понедельник. В рамках своего визита в городе Ханчжоу в понедельник он вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая. Стороны обсудили актуальные вопросы укрепления российско-китайских отношений. По итогам встречи РФ и КНР подписали совместное коммюнике и ряд других документов. Вечером в понедельник Мишустин прилетел в Пекин. ОТНОШЕНИЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ПАРТНЕРСТВА Отношения России и Китая достигли наивысшего за всю историю уровня, они самодостаточные и не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин. Российский лидер подчеркивал, что всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие России и Китая строится на незыблемых принципах равноправия, взаимовыручки и поддержки, нерушимой дружбы двух государств и народов двух стран. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле придают большое значение этому визиту. Он отмечал, что лидеры стран находятся в постоянном контакте, прямом или опосредованном, и добавлял, что Москва рассчитывает, что премьера примет председатель КНР Си Цзиньпин. УКРЕПЛЯЮЩЕЕСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО Несмотря на турбулентность в глобальной политике и мировой экономике, сотрудничество России и Китая укрепляется, сообщал Мишустин в ходе прошедшей 30-й регулярной встречи глав правительств. Российский премьер отметил, что страны запускают новые масштабные проекты, в том числе по освоению месторождений нефти и газа, производства высокотехнологичного оборудования, кооперации в сфере энергетики, "мирного" атома, исследования космоса и Луны. Кроме того, страны реализуют совместные программы в авиа- и автомобилестроении, развивают транспортные коридоры, работают в экстремальных условиях Арктики. Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером, подчеркивал Мишустин. Причем, он отмечал, что доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности. Говоря о развитии товарооборота продукции АПК, Мишустин сообщил, что Россия готова увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России". БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ, ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Россия и Китай отмечают растущий интерес народов к истории и традициям друг друга. В этой связи, как рассказал Мишустин, Москва и Пекин планируют превысить прошлогодние показатели туристических обменов. Как сообщил премьер РФ, российское правительство прорабатывает решения по ответной отмене виз для граждан КНР по поручению президента РФ Владимира Путина. Также страны расширяют сотрудничество в области высшего образования. По данным правительства, в России учатся свыше 50 тысяч молодых людей из Китая. В китайских вузах сейчас – порядка 20 тысяч российских студентов. Страны уделяют большое внимание вопросам подготовки кадров, подчеркивал Мишустин. Кроме того, стороны выполняют договоренности провести "перекрестные" Годы образования России и Китая, а также – о создании Российско-Китайского института фундаментальных исследований. По данным Мишустина, формируется также объединенная сеть исследовательской инфраструктуры установок класса "мегасайенс", необходимая для совместных инновационных научных разработок.

2025

