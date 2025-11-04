Молдавию втянули в токсичную финансовую зависимость, заявил экс-премьер

https://1prime.ru/20251104/moldaviya-864225282.html
КИШИНЕВ, 4 ноя - ПРАЙМ. Правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) втянула Молдавию в зависимость от кредитов, превратив долги в государственную политику, считает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат. "Молдавия втянута в токсичную финансовую зависимость, где государство всё больше занимает, всё меньше исполняет и всё больше платит за собственную некомпетентность. ПДС превратила долг в государственную политику. Заём не грех, если он приносит развитие. Но жить в долг, финансировать потребление и обогащать банки под 10% - это фискальное и моральное преступление", - написал Филат в своем Telegram-канале. По его словам, последствиями "жизни в долг" являются рост коррупции, отсрочка банкротства, когда займы идут не на развитие, а на потребление, подорожание кредитов, а также рост расходов на обслуживание долгов. В итоге из-за чрезмерных внутренних заимствований банки превратились в бюджетных паразитов, поскольку зависимость государства от них лишь растет. "Правительство ПДС построило экономику долга — систему, где каждый миллиард кредита превращается в политическую власть и прибыль для банков. Молдове нужны не правительства, живущие в долг, а правительства, живущие за счёт компетентности, производства и честной налоговой политики", - добавил Филат. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
