Нарышкин назвал "Буревестник" и "Посейдон" гордостью атомной отрасли - 04.11.2025
Нарышкин назвал "Буревестник" и "Посейдон" гордостью атомной отрасли
Нарышкин назвал "Буревестник" и "Посейдон" гордостью атомной отрасли - 04.11.2025, ПРАЙМ
Нарышкин назвал "Буревестник" и "Посейдон" гордостью атомной отрасли
Добавлены подробности, бэкграунд. МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ. "Осознаем масштаб и значимых решаемых вами задач - как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду "Буревестник" и "Посейдон", - сказал Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел. Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве надеются, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до президента США Дональда Трампа корректно, поскольку их испытания ни в коей мере нельзя трактовать как ядерные. Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР. Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России. Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.
05:55 04.11.2025
 
Нарышкин назвал "Буревестник" и "Посейдон" гордостью атомной отрасли

Нарышкин: «Буревестник» и «Посейдон» вызывают гордость и восхищение

Добавлены подробности, бэкграунд.
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" вызывают гордость и восхищение атомной отраслью России, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил 31 октября в "Росатоме". В ходе встречи Нарышкин передал генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву новые рассекреченные архивные документы СВР об истории атомного проекта СССР. Их рассекречивание было приурочено к 80-летию атомной отрасли РФ.
"Осознаем масштаб и значимых решаемых вами задач - как в России, так и за ее пределами. Восхищаемся успехами и достижениями, в том числе, конечно, с гордостью и с восхищением смотрим, слушаем о достижениях, о которых узнал весь мир на последней неделе. Я имею в виду "Буревестник" и "Посейдон", - сказал Нарышкин, со словами которого ознакомилось РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве надеются, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до президента США Дональда Трампа корректно, поскольку их испытания ни в коей мере нельзя трактовать как ядерные.
Видеозапись выступления Нарышкина опубликована на сайте СВР.
Российская атомная отрасль отметила свое 80-летие 20 августа. А 26 октября исполнилось 100 лет отечественной научно-технической разведке (НТР) - одному из ключевых направлений работы СВР России.
Сведения, полученные научно-технической разведкой, помогли СССР в кратчайший срок создать свою атомную бомбу и тем самым положить конец монополии США в этой области. А добычу этой информации специалисты считают самой великой из известных операций разведки в советской, а может, и мировой истории.
 
РОССИЯ Общество РФ США МОСКВА Владимир Путин Валерий Герасимов Дмитрий Песков ВС РФ Федеральное собрание
 
 
