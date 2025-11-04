https://1prime.ru/20251104/natsvalyuty-864200360.html
Россия и Китай будут укреплять взаимодействие между финансовыми ведомствами
2025-11-04T09:31+0300
2025-11-04T09:31+0300
2025-11-04T09:36+0300
экономика
россия
мировая экономика
китай
рф
михаил мишустин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_a88448aa87ca2c9c6cd2dba3ca81e755.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Стороны позитивно оценивают прогресс в сфере российско-китайского финансового сотрудничества, готовы продолжать раскрывать потенциал профильной Подкомиссии и Финансового диалога, чтобы укреплять взаимодействие между финансовыми ведомствами двух стран. Для этого они договорились... сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20251104/torgovlya-864200847.html
китай
рф
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624062_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b554e3021ccd94d81fc5fa69967b9574.jpg
