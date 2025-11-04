https://1prime.ru/20251104/natsvalyuty-864200360.html

Россия и Китай будут укреплять взаимодействие между финансовыми ведомствами

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай договорились сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Стороны позитивно оценивают прогресс в сфере российско-китайского финансового сотрудничества, готовы продолжать раскрывать потенциал профильной Подкомиссии и Финансового диалога, чтобы укреплять взаимодействие между финансовыми ведомствами двух стран. Для этого они договорились... сохранять прогресс в области расчетов в национальных валютах", - говорится в документе.

