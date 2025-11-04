Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.11.2025
Путин подписал закон, продлевающий особенности уплаты НДФЛ при ГОЗ
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ продлевает до конца 2026 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит исключить возможные последствия для исполнителей гособоронзаказа, особенно в период проведения специальной военной операции, пояснял ранее первый замглавы Минобороны РФ Леонид Горнин. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
17:49 04.11.2025
 
Путин подписал закон, продлевающий особенности уплаты НДФЛ при ГОЗ

Особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов при выполнении ГОЗ продлят на 2026 год

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ продлевает до конца 2026 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа.
Это позволит исключить возможные последствия для исполнителей гособоронзаказа, особенно в период проведения специальной военной операции, пояснял ранее первый замглавы Минобороны РФ Леонид Горнин.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
