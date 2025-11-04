https://1prime.ru/20251104/ndfl-864217434.html

Путин подписал закон, продлевающий особенности уплаты НДФЛ при ГОЗ

2025-11-04T17:49+0300

2025-11-04T17:49+0300

2025-11-04T17:49+0300

финансы

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ продлевает до конца 2026 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит исключить возможные последствия для исполнителей гособоронзаказа, особенно в период проведения специальной военной операции, пояснял ранее первый замглавы Минобороны РФ Леонид Горнин. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

рф

2025

финансы, россия, рф, владимир путин