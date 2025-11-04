https://1prime.ru/20251104/ndfl-864217434.html
Путин подписал закон, продлевающий особенности уплаты НДФЛ при ГОЗ
Путин подписал закон, продлевающий особенности уплаты НДФЛ при ГОЗ - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон, продлевающий особенности уплаты НДФЛ при ГОЗ
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T17:49+0300
2025-11-04T17:49+0300
2025-11-04T17:49+0300
финансы
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ продлевает до конца 2026 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа. Это позволит исключить возможные последствия для исполнителей гособоронзаказа, особенно в период проведения специальной военной операции, пояснял ранее первый замглавы Минобороны РФ Леонид Горнин. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/20251104/putin-864216951.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_e747f0d820fddffe9bddd8f6c7f9b454.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, владимир путин
Финансы, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин подписал закон, продлевающий особенности уплаты НДФЛ при ГОЗ
Особенности уплаты НДФЛ и страховых взносов при выполнении ГОЗ продлят на 2026 год
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2026 год мораторий на уплату НДФЛ и страховых взносов одновременно с выплатой зарплаты при выполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ продлевает до конца 2026 года приостановку действия нормы об одновременной уплате налогов и страховых взносов при оплате труда с отдельного счета, открытого в уполномоченном банке головному исполнителю (исполнителю) гособоронзаказа.
Это позволит исключить возможные последствия для исполнителей гособоронзаказа, особенно в период проведения специальной военной операции, пояснял ранее первый замглавы Минобороны РФ Леонид Горнин.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Путин разрешил аренду аэродромов действующими операторами без конкурса