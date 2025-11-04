https://1prime.ru/20251104/obogrevateli-864201727.html
Траты россиян на обогреватели выросли на четыре процента за год
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средние траты россиян на обогреватели за год выросли всего на 4% до 2 674 рублей, при этом рост спроса на них обогнал интерес к тепловым пушкам, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Атол". "Обогреватели в России в среднем приобретали за 2 674 рублей, что на 4% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на них вырос на 14%", - привели аналитики данные, изучив динамику продаж в сентябре–октябре этого и прошлого года. Тепловые пушки, напротив, по их данным, подешевели на 17% - средняя стоимость покупки за два осенних месяца составила 3 005 рублей. При этом спрос на этот вид техники увеличился меньше, чем на обогреватели - на 12%.
