Траты россиян на обогреватели выросли на четыре процента за год - 04.11.2025
Траты россиян на обогреватели выросли на четыре процента за год
Траты россиян на обогреватели выросли на четыре процента за год - 04.11.2025, ПРАЙМ
Траты россиян на обогреватели выросли на четыре процента за год
Средние траты россиян на обогреватели за год выросли всего на 4% до 2 674 рублей, при этом рост спроса на них обогнал интерес к тепловым пушкам, выяснили для... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T09:49+0300
2025-11-04T09:49+0300
бизнес
россия
обогреватели
https://cdnn.1prime.ru/img/75822/71/758227197_0:59:1024:635_1920x0_80_0_0_1a0e28b1c6f7f9850efbdff5c809d133.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средние траты россиян на обогреватели за год выросли всего на 4% до 2 674 рублей, при этом рост спроса на них обогнал интерес к тепловым пушкам, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Атол". "Обогреватели в России в среднем приобретали за 2 674 рублей, что на 4% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на них вырос на 14%", - привели аналитики данные, изучив динамику продаж в сентябре–октябре этого и прошлого года. Тепловые пушки, напротив, по их данным, подешевели на 17% - средняя стоимость покупки за два осенних месяца составила 3 005 рублей. При этом спрос на этот вид техники увеличился меньше, чем на обогреватели - на 12%.
бизнес, россия, обогреватели
Бизнес, РОССИЯ, Обогреватели
09:49 04.11.2025
 
Траты россиян на обогреватели выросли на четыре процента за год

"Атол": траты россиян на обогреватели за год выросли на 4% до 2674 рублей

Обогреватель
Обогреватель
Обогреватель. Архивное фото
© flickr.com / thisreidwrite
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средние траты россиян на обогреватели за год выросли всего на 4% до 2 674 рублей, при этом рост спроса на них обогнал интерес к тепловым пушкам, выяснили для РИА Новости аналитики компании "Атол".
"Обогреватели в России в среднем приобретали за 2 674 рублей, что на 4% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом спрос на них вырос на 14%", - привели аналитики данные, изучив динамику продаж в сентябре–октябре этого и прошлого года.
Тепловые пушки, напротив, по их данным, подешевели на 17% - средняя стоимость покупки за два осенних месяца составила 3 005 рублей.
При этом спрос на этот вид техники увеличился меньше, чем на обогреватели - на 12%.
 
