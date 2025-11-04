https://1prime.ru/20251104/pensiya-864223262.html

Средняя пенсия в России превысила 23,5 тысячи рублей в месяц

Средняя пенсия в России превысила 23,5 тысячи рублей в месяц - 04.11.2025, ПРАЙМ

Средняя пенсия в России превысила 23,5 тысячи рублей в месяц

Средняя пенсия в России составила чуть более 23,5 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T22:16+0300

2025-11-04T22:16+0300

2025-11-04T22:16+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82927/66/829276633_0:110:3045:1822_1920x0_80_0_0_84f2258e0acae839eb72e4633bbe05db.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средняя пенсия в России составила чуть более 23,5 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии в России на 1 октября 2025 года достиг 23529,78 рубля в месяц. В начале года он составлял 23175,18 рубля. Кроме того, работающие пенсионеры в России в среднем получают 21373,05 рубля, а неработающие - 24005,94 рубля.

https://1prime.ru/20251031/pensiya-864090526.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия