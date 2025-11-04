Средняя пенсия в России превысила 23,5 тысячи рублей в месяц

https://1prime.ru/20251104/pensiya-864223262.html
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Средняя пенсия в России составила чуть более 23,5 тысяч рублей в месяц по состоянию на 1 октября 2025 года, следует из данных Социального фонда, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, средний размер пенсии в России на 1 октября 2025 года достиг 23529,78 рубля в месяц. В начале года он составлял 23175,18 рубля. Кроме того, работающие пенсионеры в России в среднем получают 21373,05 рубля, а неработающие - 24005,94 рубля.
Согласно данным, средний размер пенсии в России на 1 октября 2025 года достиг 23529,78 рубля в месяц. В начале года он составлял 23175,18 рубля.
Кроме того, работающие пенсионеры в России в среднем получают 21373,05 рубля, а неработающие - 24005,94 рубля.
