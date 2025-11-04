Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша готовит ответ на запрет движения по Белоруссии грузовиков из ЕС - 04.11.2025
Польша готовит ответ на запрет движения по Белоруссии грузовиков из ЕС
Польша готовит ответ на запрет движения по Белоруссии грузовиков из ЕС - 04.11.2025, ПРАЙМ
Польша готовит ответ на запрет движения по Белоруссии грузовиков из ЕС
Правительство Польши готовит ответ на запрет движения по Белоруссии зарегистрированных в Европейском союзе грузовиков, заявил журналистам пресс-секретарь... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T20:35+0300
2025-11-04T20:35+0300
бизнес
мировая экономика
польша
белоруссия
литва
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Правительство Польши готовит ответ на запрет движения по Белоруссии зарегистрированных в Европейском союзе грузовиков, заявил журналистам пресс-секретарь Кабмина Адам Шлапка. "Такая информация появилась. Министр (инфраструктуры Дариуш) Климчак и министр (внутренних дел и администрации Марчин) Кервиньский готовят в ответ соответствующие решения", - сказал Шлапка. В опубликованном ранее постановлении белорусского правительства говорится, что Белоруссия до конца 2027 года ограничила движение грузовиков и тягачей, зарегистрированных в ЕС, по своей территории. Ограничение не применяется в случае следования фур, за исключением зарегистрированных в Литве и Польше, прицепов и полуприцепов, за исключением зарегистрированных в Польше, из автодорожных пунктов пропуска в соответствующие им специально установленные места для совершения грузовых операций, перецепки, заправки, из таких мест в соответствующие им КПП после проведенных операций, а также между специально установленными местами в порожнем состоянии. Польский транспорт должен следовать только через белорусско-польскую границу, а литовский – через белорусско-литовскую. Также установлен запрет на использование белорусской территории для легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR, если только они не следуют через белорусско-польский участок границы. Постановление действует до 31 декабря 2027 года. Въезд в страны Евросоюза тягачей, зарегистрированных в Белоруссии и России, запрещен с апреля 2022 года. Белоруссией была принята ответная мера по запрету въезда на территорию страны тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе, но позволившая сохранить развитие внешнеэкономической деятельности посредством осуществления перецепки и перегрузки в специальных местах. С 1 июня 2023 года Польша ввела полный запрет на перемещение через белорусско-польскую границу белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе распространив запрет на прицепы и полуприцепы. Белоруссия также решила ввести запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше. Кроме того соседние страны ЕС также закрыли большинство автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
польша
белоруссия
литва
бизнес, мировая экономика, польша, белоруссия, литва, ес
Бизнес, Мировая экономика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ЕС
20:35 04.11.2025
 
Польша готовит ответ на запрет движения по Белоруссии грузовиков из ЕС

Кабмин Польши готовит ответ на запрет движения по Белоруссии грузовиков из ЕС

© flickr.com / Terra LiberaВаршава, Польша
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Варшава, Польша. Архивное фото
© flickr.com / Terra Libera
ВАРШАВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Правительство Польши готовит ответ на запрет движения по Белоруссии зарегистрированных в Европейском союзе грузовиков, заявил журналистам пресс-секретарь Кабмина Адам Шлапка.
"Такая информация появилась. Министр (инфраструктуры Дариуш) Климчак и министр (внутренних дел и администрации Марчин) Кервиньский готовят в ответ соответствующие решения", - сказал Шлапка.
В опубликованном ранее постановлении белорусского правительства говорится, что Белоруссия до конца 2027 года ограничила движение грузовиков и тягачей, зарегистрированных в ЕС, по своей территории.
Ограничение не применяется в случае следования фур, за исключением зарегистрированных в Литве и Польше, прицепов и полуприцепов, за исключением зарегистрированных в Польше, из автодорожных пунктов пропуска в соответствующие им специально установленные места для совершения грузовых операций, перецепки, заправки, из таких мест в соответствующие им КПП после проведенных операций, а также между специально установленными местами в порожнем состоянии. Польский транспорт должен следовать только через белорусско-польскую границу, а литовский – через белорусско-литовскую.
Также установлен запрет на использование белорусской территории для легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR, если только они не следуют через белорусско-польский участок границы.
Постановление действует до 31 декабря 2027 года.
Въезд в страны Евросоюза тягачей, зарегистрированных в Белоруссии и России, запрещен с апреля 2022 года. Белоруссией была принята ответная мера по запрету въезда на территорию страны тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе, но позволившая сохранить развитие внешнеэкономической деятельности посредством осуществления перецепки и перегрузки в специальных местах. С 1 июня 2023 года Польша ввела полный запрет на перемещение через белорусско-польскую границу белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе распространив запрет на прицепы и полуприцепы. Белоруссия также решила ввести запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше. Кроме того соседние страны ЕС также закрыли большинство автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией.
Бизнес, Мировая экономика, ПОЛЬША, БЕЛОРУССИЯ, ЛИТВА, ЕС
 
 
