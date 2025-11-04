https://1prime.ru/20251104/polsha-864222034.html

Польша готовит ответ на запрет движения по Белоруссии грузовиков из ЕС

ВАРШАВА, 4 ноя – ПРАЙМ. Правительство Польши готовит ответ на запрет движения по Белоруссии зарегистрированных в Европейском союзе грузовиков, заявил журналистам пресс-секретарь Кабмина Адам Шлапка. "Такая информация появилась. Министр (инфраструктуры Дариуш) Климчак и министр (внутренних дел и администрации Марчин) Кервиньский готовят в ответ соответствующие решения", - сказал Шлапка. В опубликованном ранее постановлении белорусского правительства говорится, что Белоруссия до конца 2027 года ограничила движение грузовиков и тягачей, зарегистрированных в ЕС, по своей территории. Ограничение не применяется в случае следования фур, за исключением зарегистрированных в Литве и Польше, прицепов и полуприцепов, за исключением зарегистрированных в Польше, из автодорожных пунктов пропуска в соответствующие им специально установленные места для совершения грузовых операций, перецепки, заправки, из таких мест в соответствующие им КПП после проведенных операций, а также между специально установленными местами в порожнем состоянии. Польский транспорт должен следовать только через белорусско-польскую границу, а литовский – через белорусско-литовскую. Также установлен запрет на использование белорусской территории для легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR, если только они не следуют через белорусско-польский участок границы. Постановление действует до 31 декабря 2027 года. Въезд в страны Евросоюза тягачей, зарегистрированных в Белоруссии и России, запрещен с апреля 2022 года. Белоруссией была принята ответная мера по запрету въезда на территорию страны тягачей, зарегистрированных в Евросоюзе, но позволившая сохранить развитие внешнеэкономической деятельности посредством осуществления перецепки и перегрузки в специальных местах. С 1 июня 2023 года Польша ввела полный запрет на перемещение через белорусско-польскую границу белорусских и российских грузовых автотранспортных средств, в том числе распространив запрет на прицепы и полуприцепы. Белоруссия также решила ввести запрет на перемещение по своей территории прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в Польше. Кроме того соседние страны ЕС также закрыли большинство автодорожных пунктов пропуска на границе с Белоруссией.

