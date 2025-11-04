Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли план Зеленского по "захвату" Польши - 04.11.2025
СМИ раскрыли план Зеленского по "захвату" Польши
Киев сознательно "захватывает" Польшу, формируя многочисленную диаспору для влияния на Европу изнутри, пишет издание Mysl Polska.
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Киев сознательно "захватывает" Польшу, формируя многочисленную диаспору для влияния на Европу изнутри, пишет издание Mysl Polska."Зеленский, позволив молодым людям уехать из страны, не отказался от них — он послал их на задание. &lt;...&gt; Это создание глобальной Украины...", — отмечается в статье.В материале подчеркивается, что без должного контроля над украинскими беженцами поляки рискуют "стать гостями в собственном доме". По мнению издания, процесс формирования диаспоры не случаен — киевский режим осознает силу влияния украинских общин на политику соседних государств.После начала специальной военной операции России в Польшу прибыло от двух до трех миллионов украинских беженцев, по различным оценкам. Сразу после начала конфликта Варшава предоставила им право легально находиться в стране, работать, получать социальные выплаты и медицинскую помощь. Однако в сентябре сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных пособий.
23:07 04.11.2025
 
СМИ раскрыли план Зеленского по "захвату" Польши

Mysl Polska: Зеленский создает диаспору в Польше для влияния на Европу изнутри

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Польский флаг, Варшава. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Киев сознательно "захватывает" Польшу, формируя многочисленную диаспору для влияния на Европу изнутри, пишет издание Mysl Polska.
"Зеленский, позволив молодым людям уехать из страны, не отказался от них — он послал их на задание. <...> Это создание глобальной Украины...", — отмечается в статье.
В материале подчеркивается, что без должного контроля над украинскими беженцами поляки рискуют "стать гостями в собственном доме". По мнению издания, процесс формирования диаспоры не случаен — киевский режим осознает силу влияния украинских общин на политику соседних государств.
После начала специальной военной операции России в Польшу прибыло от двух до трех миллионов украинских беженцев, по различным оценкам. Сразу после начала конфликта Варшава предоставила им право легально находиться в стране, работать, получать социальные выплаты и медицинскую помощь. Однако в сентябре сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных пособий.
