Путин дал поручение по строительству технопарков в ДФО и Арктике - 04.11.2025
Путин дал поручение по строительству технопарков в ДФО и Арктике
2025-11-04T13:12+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году построить не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений обеспечить создание к 2030 году на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность по направлениям национальных технологических приоритетов, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 1 февраля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
13:12 04.11.2025
 
Путин дал поручение по строительству технопарков в ДФО и Арктике

Путин поручил построить не менее 10 промышленных парков и технопарков в ДФО и Арктике

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году построить не менее 10 промышленных парков и технопарков на Дальнем Востоке и в Арктике.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации:... с учетом ранее данных поручений обеспечить создание к 2030 году на территории Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации не менее 10 промышленных парков, технопарков и бизнес-парков для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность по направлениям национальных технологических приоритетов, а также компаний, входящих в их кооперационные цепочки", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 1 февраля 2026 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
 
