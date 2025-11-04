https://1prime.ru/20251104/poruchenie-864210185.html
Путин поручил развивать транспортные центры на границе с Китаем и КНДР
Путин поручил развивать транспортные центры на границе с Китаем и КНДР
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие транспортно-логистических центров на границе с Китаем и КНДР. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ … принять меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы, в том числе на территориях железнодорожных мостовых переходов Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ, а также строящегося мостового перехода через реку Туманная (в направлении Корейской Народно-Демократической Республики), обеспечив начало его функционирования в 2026 году и приведение в нормативное состояние подъездных автомобильных дорог к указанному строящемуся переходу", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 февраля 2026 года и до 1 февраля 2027 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
