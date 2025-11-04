https://1prime.ru/20251104/postpred-864193914.html

Постпред США при ООН призвал мир помочь Украине

ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. США ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц. "Только президент (США Дональд - ред.) Трамп мог заставить их (Россию и Украину - ред.) перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать... Мы еще не вполне там, и остальной мир должен нам помочь", - заявил Уолтц в интервью порталу Breitbart, комментируя усилия американской администрации по украинскому урегулированию. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

