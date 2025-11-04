Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред США при ООН призвал мир помочь Украине - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251104/postpred-864193914.html
Постпред США при ООН призвал мир помочь Украине
Постпред США при ООН призвал мир помочь Украине - 04.11.2025, ПРАЙМ
Постпред США при ООН призвал мир помочь Украине
США ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T03:33+0300
2025-11-04T03:33+0300
экономика
мировая экономика
украина
сша
стамбул
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
оон
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864193914.jpg?1762216421
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. США ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц. "Только президент (США Дональд - ред.) Трамп мог заставить их (Россию и Украину - ред.) перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать... Мы еще не вполне там, и остальной мир должен нам помочь", - заявил Уолтц в интервью порталу Breitbart, комментируя усилия американской администрации по украинскому урегулированию. Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
украина
сша
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, сша, стамбул, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, оон, мид рф, мид
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ООН, МИД РФ, МИД
03:33 04.11.2025
 
Постпред США при ООН призвал мир помочь Украине

Постпред США Уолтц: мир должен помочь США в урегулировании на Украине

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. США ждут помощи со стороны мирового сообщества в усилиях по урегулированию конфликта на Украине, заявил американский постпред при ООН Майк Уолтц.
"Только президент (США Дональд - ред.) Трамп мог заставить их (Россию и Украину - ред.) перестать вообще молчать и начать хотя бы разговаривать... Мы еще не вполне там, и остальной мир должен нам помочь", - заявил Уолтц в интервью порталу Breitbart, комментируя усилия американской администрации по украинскому урегулированию.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стали обмены пленными. Также Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАСтамбулСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинООНМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала