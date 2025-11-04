https://1prime.ru/20251104/prezident-864194379.html

Президент Южной Кореи призвал искать пути выживания в новой эпохе

СЕУЛ, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировая торгово-экономическая система находится в стадии глубокого преобразования, и Южной Корее предстоит искать пути выживания в новой эпохе, опираясь на технологии искусственного интеллекта, заявил президент Ли Чжэ Мён. Выступая в национальном собрании (парламенте) с речью, посвященной представлению проекта государственного бюджета на 2026 год, глава государства подчеркнул необходимость опережающего реагирования на происходящие перемены. "Мы находимся перед беспрецедентным вызовом - волной перестройки международного торгово-экономического порядка и эпохальным поворотом, связанным с искусственным интеллектом, и стоим перед судьбоносной необходимостью искать пути выживания государства", - заявил президент. Он подчеркнул, что эпоха ИИ "неизбежна", как ранее были неизбежны переходы от аграрного общества к индустриальному и от индустриального - к информационному. По словам Ли Чжэ Мёна, предыдущее правительство "растратило драгоценное время" и сократило расходы на исследования и разработки, однако нынешняя администрация намерена наверстать упущенное и построить "автомагистраль эпохи ИИ", открывающую путь к росту и процветанию.

