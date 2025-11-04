Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Южной Кореи призвал искать пути выживания в новой эпохе - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251104/prezident-864194379.html
Президент Южной Кореи призвал искать пути выживания в новой эпохе
Президент Южной Кореи призвал искать пути выживания в новой эпохе - 04.11.2025, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи призвал искать пути выживания в новой эпохе
Мировая торгово-экономическая система находится в стадии глубокого преобразования, и Южной Корее предстоит искать пути выживания в новой эпохе, опираясь на... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T04:36+0300
2025-11-04T05:20+0300
технологии
экономика
мировая экономика
южная корея
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864194379.jpg?1762222835
СЕУЛ, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировая торгово-экономическая система находится в стадии глубокого преобразования, и Южной Корее предстоит искать пути выживания в новой эпохе, опираясь на технологии искусственного интеллекта, заявил президент Ли Чжэ Мён. Выступая в национальном собрании (парламенте) с речью, посвященной представлению проекта государственного бюджета на 2026 год, глава государства подчеркнул необходимость опережающего реагирования на происходящие перемены. "Мы находимся перед беспрецедентным вызовом - волной перестройки международного торгово-экономического порядка и эпохальным поворотом, связанным с искусственным интеллектом, и стоим перед судьбоносной необходимостью искать пути выживания государства", - заявил президент. Он подчеркнул, что эпоха ИИ "неизбежна", как ранее были неизбежны переходы от аграрного общества к индустриальному и от индустриального - к информационному. По словам Ли Чжэ Мёна, предыдущее правительство "растратило драгоценное время" и сократило расходы на исследования и разработки, однако нынешняя администрация намерена наверстать упущенное и построить "автомагистраль эпохи ИИ", открывающую путь к росту и процветанию.
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, южная корея
Технологии, Экономика, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
04:36 04.11.2025 (обновлено: 05:20 04.11.2025)
 
Президент Южной Кореи призвал искать пути выживания в новой эпохе

Ли Чжэ Мен: мировая торгово-экономическая система находится в стадии преобразования

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СЕУЛ, 4 ноя - ПРАЙМ. Мировая торгово-экономическая система находится в стадии глубокого преобразования, и Южной Корее предстоит искать пути выживания в новой эпохе, опираясь на технологии искусственного интеллекта, заявил президент Ли Чжэ Мён.
Выступая в национальном собрании (парламенте) с речью, посвященной представлению проекта государственного бюджета на 2026 год, глава государства подчеркнул необходимость опережающего реагирования на происходящие перемены.
"Мы находимся перед беспрецедентным вызовом - волной перестройки международного торгово-экономического порядка и эпохальным поворотом, связанным с искусственным интеллектом, и стоим перед судьбоносной необходимостью искать пути выживания государства", - заявил президент.
Он подчеркнул, что эпоха ИИ "неизбежна", как ранее были неизбежны переходы от аграрного общества к индустриальному и от индустриального - к информационному.
По словам Ли Чжэ Мёна, предыдущее правительство "растратило драгоценное время" и сократило расходы на исследования и разработки, однако нынешняя администрация намерена наверстать упущенное и построить "автомагистраль эпохи ИИ", открывающую путь к росту и процветанию.
 
ЭкономикаТехнологииМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала