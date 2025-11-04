https://1prime.ru/20251104/proekt-864198916.html

Россия и Китай реализуют экспериментальный проект сельскохозяйственной зоны

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай реализуют экспериментальный проект совместной сельскохозяйственной зоны, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Реализовать проект создания на Дальнем Востоке России экспериментально-демонстрационной зоны российско-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства, используя преференциальный режим российских международных территорий опережающего развития", - говорится в коммюнике. Стороны также договорились продолжать работу по созданию благоприятных условий для увеличения объемов и диверсификации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поставляемых на рынки России и Китая.

