Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - 04.11.2025
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
2025-11-04T16:46+0300
2025-11-04T16:46+0300
общество
россия
рф
москва
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с президентом в мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций. Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, XXIV пандито хамбо лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и муфтий, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов. В церемонии возложения также участвовали митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан - адвентистов седьмого дня Олег Гончаров. Участие в мероприятии приняли члены общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, молодые общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин". День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
общество , россия, рф, москва
Общество , РОССИЯ, РФ, МОСКВА
16:46 04.11.2025
 
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в День народного единства
© РИА Новости . Григорий Сысоев
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с президентом в мероприятии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.
Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, XXIV пандито хамбо лама - глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и муфтий, глава Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов.
В церемонии возложения также участвовали митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан - адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.
Участие в мероприятии приняли члены общественной молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, молодые общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".
День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России и впервые отметили в 2005 году. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
ОбществоРОССИЯРФМОСКВА
 
 
