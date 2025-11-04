https://1prime.ru/20251104/putin-864216120.html
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО, передает корреспондент РИА Новости. В День народного единства во встрече с главой государства приняли участие молодые ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин". Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 молодых людей в возрасте от 9 до 17 лет.
