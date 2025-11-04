Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.11.2025
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО
Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T16:50+0300
2025-11-04T16:50+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО, передает корреспондент РИА Новости. В День народного единства во встрече с главой государства приняли участие молодые ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин". Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 молодых людей в возрасте от 9 до 17 лет.
16:50 04.11.2025
 
Путин пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО

Путин в День народного единства пообщался с юными волонтерами и детьми героев СВО

Президент РФ Владимир Путин с главами религиозных конфессий и представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций на Красной площади в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин с главами религиозных конфессий и представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций на Красной площади в День народного единства - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Президент РФ Владимир Путин с главами религиозных конфессий и представителями национальных общественных объединений, молодёжных и волонтёрских организаций на Красной площади в День народного единства
© РИА Новости . Григорий Сысоев
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО, передает корреспондент РИА Новости.
В День народного единства во встрече с главой государства приняли участие молодые ребята из "Всероссийского студенческого корпуса спасателей", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", юные представители фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", представители АНО "Комитет семей воинов Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, общественники из Общероссийского народного фронта, представители патриотических движений "Юнармия", "Движение первых", "Поисковое движение России", центра "Воин".
Всего принять участие в торжественных мероприятиях в честь Дня народного единства и пообщаться с главой государства пришли более 20 молодых людей в возрасте от 9 до 17 лет.
