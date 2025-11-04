https://1prime.ru/20251104/putin-864216438.html

Путин разрешил ВСК выкупить долю у John Crane в производстве компрессоров

Путин разрешил ВСК выкупить долю у John Crane в производстве компрессоров - 04.11.2025, ПРАЙМ

Путин разрешил ВСК выкупить долю у John Crane в производстве компрессоров

Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "ВСК - Высокотехнологичных системы" выкупить оставшуюся у британской John Crane долю в производителе оборудования... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T17:05+0300

2025-11-04T17:05+0300

2025-11-04T17:05+0300

бизнес

россия

рф

белоруссия

владимир путин

вск

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин разрешил компании "ВСК - Высокотехнологичных системы" выкупить оставшуюся у британской John Crane долю в производителе оборудования для компрессоров для нефтегазовой отрасли - "ДКИ Компрессорное оборудование", следует из распоряжения главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 5 Указа Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Группа компаний ВСК-Высокотехнологичные системы и компоненты" сделки по приобретению 50 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "ДКИ Компрессорное оборудование", принадлежащих... (John Grane UK Limited)", - говорится в документе. Согласно ЕГРЮЛ, ВСК уже владеет другими 50% в компании "ДКИ Компрессорное оборудование". Это поставщик высокотехнологичного оборудования для производителей компрессоров в России. Оно предоставляет полный спектр услуг ремонта и сервисного обслуживания сухих газовых уплотнений и панелей управления к ним на территории России и Белоруссии.

https://1prime.ru/20251103/mazda-864191714.html

рф

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, белоруссия, владимир путин, вск