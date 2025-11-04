Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон, касающийся способа формирования фонда капремонта - 04.11.2025
Путин подписал закон, касающийся способа формирования фонда капремонта
финансы
общество
владимир путин
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение и ускорение процедуры изменения способа формирования фонда капитального ремонта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом уточняется порядок вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) об изменении способа формирования фонда капитального ремонта - со дня получения региональным оператором соответствующего решения. Кроме того, документом устанавливается, что банк, в котором открыт специальный счет платежей жильцов, и владелец специального счета обязаны предоставлять по запросу следующую информацию: общую сумму поступлений от владельцев помещений, остаток средств на счете, а также сведения обо всех операциях по счету. В документе отмечается, что данные предоставляются в случае смены способа формирования фонда капитального ремонта по требованию регионального оператора, если фонд формируется на его счетах, или нового владельца специального счета, который назначается решением общего собрания собственников или органа местного самоуправления. Предусматривается, что решения должны будут направляться владельцу специального счета, на который перечисляются взносы на капремонт общего имущества в таком МКД, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы, способом, позволяющим подтвердить факт получения владельцем спецсчета или региональным оператором такого решения, в том числе с использованием ГИС ЖКХ или региональной ГИС ЖКХ, при условии обеспечения размещения такого решения в системе в автоматизированном режиме.
финансы, общество , владимир путин
Финансы, Общество , Владимир Путин
17:24 04.11.2025 (обновлено: 17:30 04.11.2025)
 
Путин подписал закон, касающийся способа формирования фонда капремонта

Путин подписал закон, касающийся изменения способа формирования фонда капремонта

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который направлен на упрощение и ускорение процедуры изменения способа формирования фонда капитального ремонта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом уточняется порядок вступления в силу решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) об изменении способа формирования фонда капитального ремонта - со дня получения региональным оператором соответствующего решения.
Кроме того, документом устанавливается, что банк, в котором открыт специальный счет платежей жильцов, и владелец специального счета обязаны предоставлять по запросу следующую информацию: общую сумму поступлений от владельцев помещений, остаток средств на счете, а также сведения обо всех операциях по счету.
В документе отмечается, что данные предоставляются в случае смены способа формирования фонда капитального ремонта по требованию регионального оператора, если фонд формируется на его счетах, или нового владельца специального счета, который назначается решением общего собрания собственников или органа местного самоуправления.
Предусматривается, что решения должны будут направляться владельцу специального счета, на который перечисляются взносы на капремонт общего имущества в таком МКД, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы, способом, позволяющим подтвердить факт получения владельцем спецсчета или региональным оператором такого решения, в том числе с использованием ГИС ЖКХ или региональной ГИС ЖКХ, при условии обеспечения размещения такого решения в системе в автоматизированном режиме.
