Путин разрешил аренду аэродромов действующими операторами без конкурса
Путин разрешил аренду аэродромов действующими операторами без конкурса - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин разрешил аренду аэродромов действующими операторами без конкурса
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается сдавать в аренду федеральные аэродромы, закрепленные за госпредприятиями, без проведения... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T17:29+0300
2025-11-04T17:29+0300
2025-11-04T17:29+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_8d14a4f8c33b6d83b7f7c4ea13a6cef4.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается сдавать в аренду федеральные аэродромы, закрепленные за госпредприятиями, без проведения конкурсов и аукционов тем операторам, которые уже его эксплуатируют. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, конкурсы не будут проводиться с оператором соответствующего аэродрома, организующим его эксплуатацию для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, имеющим документ, подтверждающий его соответствие требованиям федеральных авиационных правил и выданный в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ (обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации). Такая мера, по мнению законодателей, позволит обеспечить непрерывность функционирования аэродромов, эффективность использования и сохранность государственного имущества.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860213533_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_0bd1c833b6c69902de3f5d5f052a39f4.jpg
