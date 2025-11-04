https://1prime.ru/20251104/putin-864216951.html

Путин разрешил аренду аэродромов действующими операторами без конкурса

2025-11-04T17:29+0300

бизнес

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым разрешается сдавать в аренду федеральные аэродромы, закрепленные за госпредприятиями, без проведения конкурсов и аукционов тем операторам, которые уже его эксплуатируют. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, конкурсы не будут проводиться с оператором соответствующего аэродрома, организующим его эксплуатацию для обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, имеющим документ, подтверждающий его соответствие требованиям федеральных авиационных правил и выданный в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ (обязательные сертификация и аттестация в гражданской авиации). Такая мера, по мнению законодателей, позволит обеспечить непрерывность функционирования аэродромов, эффективность использования и сохранность государственного имущества.

