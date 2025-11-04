https://1prime.ru/20251104/putin-864217275.html
Путин распорядился направить делегацию на саммит G20 в ЮАР
2025-11-04T17:43+0300
2025-11-04T17:43+0300
2025-11-04T17:43+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о направлении делегации РФ на саммит "Группы двадцати" в ЮАР 20-24 ноября, делегацию возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати", - говорится в документе. Согласно утвержденному составу, главой делегации назначен заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. В состав делегации также включен замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
