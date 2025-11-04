https://1prime.ru/20251104/putin-864218383.html
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём народного единства. "Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
