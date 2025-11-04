Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года - 04.11.2025
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря, соответствующий документ размещен | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T18:26+0300
2025-11-04T18:26+0300
общество
рф
владимир путин
госдума
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов. Закон был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, этот закон нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Законом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря. Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы. Устанавливается, что срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки. Также предусматривается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, гражданам, состоящим на воинском учете, и гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов. При этом при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.
рф
общество, рф, владимир путин, госдума
Общество , РФ, Владимир Путин, Госдума
18:26 04.11.2025
 
Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение года

Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение календарного года

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о призыве на военную службу в течение календарного года - с 1 января по 31 декабря, соответствующий документ размещен во вторник на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, этот закон нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.
Законом предусматривается, что с 1 января 2026 года призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, будет осуществляться на основании указа президента РФ в течение всего календарного года – с 1 января по 31 декабря.
Отправка граждан, не пребывающих в запасе, призванных на военную службу, к месту прохождения военной службы при этом будет осуществляться два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Также закрепляется перечень граждан, для которых предусматриваются иные сроки их отправки к местам прохождения военной службы.
Устанавливается, что срок явки по повестке военного комиссариата, размещенной в реестре повесток, не может превышать 30 дней с даты размещения повестки.
Также предусматривается, что военные комиссариаты будут вправе выдавать гражданам, подлежащим первоначальной постановке на воинский учет, гражданам, состоящим на воинском учете, и гражданам, не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, выписки из реестра воинского учета, которые также могут предоставляться в электронной форме одним из предусмотренных законодательством способов.
При этом при проведении мероприятий, связанных с призывом на военную службу, на призывную комиссию возлагаются обязанности по организации медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора граждан, не пребывающих в запасе.
ОбществоРФВладимир ПутинГосдума
 
 
Заголовок открываемого материала