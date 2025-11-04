https://1prime.ru/20251104/putin-864219078.html
Ценность единства России неоспорима, заявил Путин
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия умеет смыкать ряды перед лицом угроз, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
