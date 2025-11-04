https://1prime.ru/20251104/putin-864219078.html

Ценность единства России неоспорима, заявил Путин

Ценность единства России неоспорима, заявил Путин - 04.11.2025, ПРАЙМ

Ценность единства России неоспорима, заявил Путин

Россия умеет смыкать ряды перед лицом угроз, заявил президент России Владимир Путин. | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T18:45+0300

2025-11-04T18:45+0300

2025-11-04T18:45+0300

россия

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия умеет смыкать ряды перед лицом угроз, заявил президент России Владимир Путин. "Уважаемые друзья, ценность нашего единства неоспорима. Мы умеем смыкать ряды для решения общих задач перед лицом глобальных вызовов и угроз. И вместе радоваться победам, достижениям и успехам", - сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.

https://1prime.ru/20251104/putin-864218383.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , владимир путин