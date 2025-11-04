Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле, заявил Путин - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/putin-864220560.html
Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле, заявил Путин
Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле, заявил Путин - 04.11.2025, ПРАЙМ
Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T19:25+0300
2025-11-04T19:25+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле. "Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы (которые объединят страны вокруг общих ценностей - ред.), потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только с соседними, но и со всеми народами на земле", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства нации.
https://1prime.ru/20251104/putin-864219078.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
19:25 04.11.2025
 
Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле, заявил Путин

Путин заявил о стремлении России к дружбе со всеми народами на земле

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле.
"Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы (которые объединят страны вокруг общих ценностей - ред.), потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только с соседними, но и со всеми народами на земле", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства нации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Ценность единства России неоспорима, заявил Путин
18:45
 
РОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала