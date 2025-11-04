https://1prime.ru/20251104/putin-864220560.html
Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле, заявил Путин
2025-11-04T19:25+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле. "Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы (которые объединят страны вокруг общих ценностей - ред.), потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только с соседними, но и со всеми народами на земле", - сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства нации.
