Путин расширил перечень оснований для получения бесплатной юрпомощи
Путин расширил перечень оснований для получения бесплатной юрпомощи
2025-11-04T19:47+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи в части представительства в судах при нарушении трудовых прав граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается, что юридические бюро и адвокаты, участвующие в госсистеме бесплатной юридической помощи, будут представлять в судах интересы граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь, при рассмотрении исков о нарушении их трудовых прав. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
