Путин расширил перечень оснований для получения бесплатной юрпомощи - 04.11.2025
Путин расширил перечень оснований для получения бесплатной юрпомощи
Путин расширил перечень оснований для получения бесплатной юрпомощи
общество
россия
владимир путин
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи в части представительства в судах при нарушении трудовых прав граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливается, что юридические бюро и адвокаты, участвующие в госсистеме бесплатной юридической помощи, будут представлять в судах интересы граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь, при рассмотрении исков о нарушении их трудовых прав. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
общество , россия, владимир путин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин
19:47 04.11.2025
 
Путин расширил перечень оснований для получения бесплатной юрпомощи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи в части представительства в судах при нарушении трудовых прав граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается, что юридические бюро и адвокаты, участвующие в госсистеме бесплатной юридической помощи, будут представлять в судах интересы граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь, при рассмотрении исков о нарушении их трудовых прав.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Путин подписал закон, продлевающий особенности уплаты НДФЛ при ГОЗ
17:49
 
Заголовок открываемого материала