Путин: "Буревестник" и "Посейдон" помогут в добыче полезных ископаемых

2025-11-04T22:12+0300

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Малые габариты, вес и объем ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф, для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании мирового океана", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".

