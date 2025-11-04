Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: "Буревестник" и "Посейдон" помогут в добыче полезных ископаемых - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин: "Буревестник" и "Посейдон" помогут в добыче полезных ископаемых
Путин: "Буревестник" и "Посейдон" помогут в добыче полезных ископаемых - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин: "Буревестник" и "Посейдон" помогут в добыче полезных ископаемых
Малые габариты, вес и объем ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T22:12+0300
2025-11-04T22:12+0300
технологии
арктика
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84130/01/841300196_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_dcb3bc0c375db81c0d813897e3d87295.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Малые габариты, вес и объем ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин. "Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф, для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании мирового океана", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".
арктика
рф
технологии, арктика, рф, владимир путин
Технологии, АРКТИКА, РФ, Владимир Путин
22:12 04.11.2025
 
Путин: "Буревестник" и "Посейдон" помогут в добыче полезных ископаемых

Путин: установки "Буревестника" и "Посейдона" помогут с добычей полезных ископаемых

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Малые габариты, вес и объем ядерных установок "Буревестника" и "Посейдона" позволят использовать их при создании источников энергии для добычи полезных ископаемых, в том числе в Арктике, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф, для обеспечения светом и теплом отдаленных территорий и населенных пунктов, повышения эффективности подводных экспедиций при исследовании мирового океана", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".
Нарышкин назвал "Буревестник" и "Посейдон" гордостью атомной отрасли
05:55
 
ТехнологииАРКТИКАРФВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала