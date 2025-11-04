https://1prime.ru/20251104/putin-864223694.html

Путин рассказал про материалы для разработки "Буревестника" и "Посейдона"

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. В разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, это важно, я уже упомянул об этом, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона". Ранее Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел. Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

