Путин рассказал про материалы для разработки "Буревестника" и "Посейдона" - 04.11.2025
Путин рассказал про материалы для разработки "Буревестника" и "Посейдона"
Путин рассказал про материалы для разработки "Буревестника" и "Посейдона" - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал про материалы для разработки "Буревестника" и "Посейдона"
В разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T22:25+0300
2025-11-04T22:25+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. В разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин. "Отмечу, это важно, я уже упомянул об этом, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона". Ранее Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел. Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
22:25 04.11.2025
 
Путин рассказал про материалы для разработки "Буревестника" и "Посейдона"

Путин: в Буревестнике и Посейдоне используются только отечественные материалы

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. В разработках "Буревестник" и "Посейдон" используются только отечественные материалы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, это важно, я уже упомянул об этом, что в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы", - сказал глава государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Ранее Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Путин: "Буревестник" и "Посейдон" помогут в добыче полезных ископаемых
22:12
 
