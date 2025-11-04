https://1prime.ru/20251104/putin-864223870.html
Путин сообщил о начале серийного производства комплекса "Орешник"
2025-11-04T22:35+0300
2025-11-04T22:35+0300
2025-11-04T22:37+0300
россия
промышленность
рф
владимир путин
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия приступила к серийному производству ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин."Мы создали и поставили на дежурство, приступили к серийному производству ракетного комплекса средней дальности "Орешник", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".Двадцать первого ноября 2024 года впервые в боевых условиях была успешно испытана баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Испытания в боевых условиях ракетной системы средней дальности "Орешник" ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России, а именно на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия, сообщал президент РФ.
рф
