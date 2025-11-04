Путин рассказал о применении компонентов "Буревестника" и "Посейдона"

https://1prime.ru/20251104/putin-864224639.html
2025-11-04T22:55+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Электронные компоненты крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" будут применяться при создании мощных компьютеров, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Что касается компонентной базы, электронной начинки "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров", - сообщил Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
