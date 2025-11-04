Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о применении компонентов "Буревестника" и "Посейдона" - 04.11.2025
Путин рассказал о применении компонентов "Буревестника" и "Посейдона"
Путин рассказал о применении компонентов "Буревестника" и "Посейдона"
Электронные компоненты крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" будут применяться при создании мощных компьютеров, сообщил президент РФ... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T22:55+0300
2025-11-04T22:55+0300
технологии
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_2a41df1cc921abda5dc8b7b60237861f.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Электронные компоненты крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" будут применяться при создании мощных компьютеров, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Что касается компонентной базы, электронной начинки "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров", - сообщил Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
рф
технологии, россия, общество , рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
22:55 04.11.2025
 
Путин рассказал о применении компонентов "Буревестника" и "Посейдона"

Путин: компоненты Буревестника и Посейдона будут применяться в создании мощных компьютеров

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Электронные компоненты крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" будут применяться при создании мощных компьютеров, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается компонентной базы, электронной начинки "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров", - сообщил Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Путин рассказал про материалы для разработки "Буревестника" и "Посейдона"
Вчера, 22:25
 
ТехнологииРОССИЯОбществоРФВладимир Путин
 
 
