https://1prime.ru/20251104/putin-864224639.html

Путин рассказал о применении компонентов "Буревестника" и "Посейдона"

Путин рассказал о применении компонентов "Буревестника" и "Посейдона" - 04.11.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о применении компонентов "Буревестника" и "Посейдона"

Электронные компоненты крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" будут применяться при создании мощных компьютеров, сообщил президент РФ... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T22:55+0300

2025-11-04T22:55+0300

2025-11-04T22:55+0300

технологии

россия

общество

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_2a41df1cc921abda5dc8b7b60237861f.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Электронные компоненты крылатой ракеты "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон" будут применяться при создании мощных компьютеров, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Что касается компонентной базы, электронной начинки "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров", - сообщил Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

https://1prime.ru/20251104/putin-864223694.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, общество , рф, владимир путин