Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/putin-864224802.html
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые принципы работы подводного аппарата "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T22:57+0300
2025-11-04T22:57+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141539_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_c0d6789aa2462b6286c6f4969a075467.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые принципы работы подводного аппарата "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем. "Новые принципы и алгоритмы работы "Посейдона" дадут хороший эффект для совершенствования беспилотных аппаратов", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
https://1prime.ru/20251104/putin-864223870.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141539_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_72c582690f09226bf1172990cbeb6f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
22:57 04.11.2025
 
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем

Путин: принципы работы Посейдона помогут в совершенствовании беспилотных аппаратов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые принципы работы подводного аппарата "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем.
"Новые принципы и алгоритмы работы "Посейдона" дадут хороший эффект для совершенствования беспилотных аппаратов", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Путин сообщил о начале серийного производства комплекса "Орешник"
Вчера, 22:35
 
ТехнологииРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала