https://1prime.ru/20251104/putin-864224802.html
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые принципы работы подводного аппарата "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T22:57+0300
2025-11-04T22:57+0300
2025-11-04T22:57+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141539_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_c0d6789aa2462b6286c6f4969a075467.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые принципы работы подводного аппарата "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем. "Новые принципы и алгоритмы работы "Посейдона" дадут хороший эффект для совершенствования беспилотных аппаратов", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".
https://1prime.ru/20251104/putin-864223870.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141539_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_72c582690f09226bf1172990cbeb6f69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем
Путин: принципы работы Посейдона помогут в совершенствовании беспилотных аппаратов