Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем

Путин: алгоритмы работы "Посейдона" послужат развитию беспилотных систем

2025-11-04T22:57+0300

технологии

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что новые принципы работы подводного аппарата "Посейдона" послужат для развития новых беспилотных систем. "Новые принципы и алгоритмы работы "Посейдона" дадут хороший эффект для совершенствования беспилотных аппаратов", - сказал Путин в ходе церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

рф

технологии, россия, рф, владимир путин