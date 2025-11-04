Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04.11.2025
Путин рассказал, когда системы с "Сармат" поставят на боевое дежурство
Путин рассказал, когда системы с "Сармат" поставят на боевое дежурство - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, когда системы с "Сармат" поставят на боевое дежурство
Системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T23:08+0300
2025-11-04T23:08+0300
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин. "В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем - уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", - сказал Путин.
https://1prime.ru/20251104/putin-864223870.html
2025
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
23:08 04.11.2025
 
Путин рассказал, когда системы с "Сармат" поставят на боевое дежурство

Путин: системы с ракетой Сармат будут поставлены на боевое дежурство в следующем году

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин.
"В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем - уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", - сказал Путин.
Путин сообщил о начале серийного производства комплекса "Орешник"
