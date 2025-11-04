https://1prime.ru/20251104/putin-864225749.html
Путин рассказал, когда системы с "Сармат" поставят на боевое дежурство
россия
владимир путин
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Системы с ракетой "Сармат" будут поставлены на боевое дежурство в 2026 году, заявил президент России Владимир Путин. "В текущем году поставим на опытно-боевое, в следующем - уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат", - сказал Путин.
