Путин оценил применимость технологий "Буревестника" и "Посейдона"

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Технологии систем "Буревестник" и "Посейдон" помогут при создании перспективной станции на Луне, заявил президент России Владимир Путин. Глава российского государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" отметил, что применение новых технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации приоритетных национальных проектов и программ. "В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне", - сказал Путин.
