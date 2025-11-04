Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил применимость технологий "Буревестника" и "Посейдона" - 04.11.2025
Путин оценил применимость технологий "Буревестника" и "Посейдона"
Путин оценил применимость технологий "Буревестника" и "Посейдона"
2025-11-04T23:15+0300
2025-11-04T23:15+0300
технологии
россия
владимир путин
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Технологии систем "Буревестник" и "Посейдон" помогут при создании перспективной станции на Луне, заявил президент России Владимир Путин. Глава российского государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" отметил, что применение новых технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации приоритетных национальных проектов и программ. "В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне", - сказал Путин.
2025
технологии, россия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
23:15 04.11.2025
 
Путин оценил применимость технологий "Буревестника" и "Посейдона"

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Технологии систем "Буревестник" и "Посейдон" помогут при создании перспективной станции на Луне, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" отметил, что применение новых технологий позволит России добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации приоритетных национальных проектов и программ.
"В том числе, в малой ядерной энергетике при создании энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем, а также для перспективной станции на Луне", - сказал Путин.
ТехнологииРОССИЯВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала