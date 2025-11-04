Фактор Трампа: три условия для покупки акций во время шторма

https://1prime.ru/20251104/ralli-864097101.html

МОСКВА, 4 ноя – ПРАЙМ. В последние недели рынок акций на Московской бирже вновь переживает повышенную волатильность. Новостной фон, связанный с политикой президента США Дональда Трампа и изменениями в санкционной риторике, вызывает эмоциональные колебания котировок. При этом многие компании, которых напрямую не касаются санкции, всё равно участвуют в общем рыночном ралли — растут или падают без видимых фундаментальных причин. Возникает вопрос: действительно ли эти колебания оправданы, и как инвесторам действовать, если цель — стабилизировать портфель?В первую очередь стоит разобраться, почему одни акции чувствительны к санкциям и глобальным новостям, а другие — нет. Это связано не только с отраслью, но и со структурой самих индексов. Управляющие фондами, работающие с широкими индексными портфелями, чаще всего фокусируются на крупных эмитентах — таких как "Лукойл", "Роснефть", "Сбербанк", "Газпром". Бумаги компаний с небольшой долей в индексе нередко остаются в стороне от этих движений и демонстрируют более устойчивое поведение.Главная особенность таких акций — низкая корреляция с индексом, или, говоря языком статистики, низкая бета. Если индекс Мосбиржи прибавляет 1%, то бумаги с низкой бетой могут как вырасти слабее, так и вовсе остаться на месте. При снижении рынка они также не всегда падают в ту же пропорцию. В ряде случаев их реакция запаздывает или имеет куда меньшую амплитуду.Именно поэтому в периоды новостного ралли, когда движение рынка во многом основано на эмоциях, инвесторам имеет смысл обратить внимание на бумаги, устойчивые к внешнему шуму. Обычно такие компании объединяют три ключевых признака.Во‑первых, они относятся к нециклическим, защитным секторам. Их финансовые результаты меньше зависят от экономических подъемов и спадов. Классический пример цикличного бизнеса — акций компаний черной металлургии (Северсталь, ММК, НЛМК): спрос на их продукцию напрямую с экономическим циклом, и при замедлении экономики акции теряют привлекательность. А вот медицинский сектор, напротив, стабилен. Компании "Мать и дитя" и "Европейский медицинский центр" (ПАО ЮМГ) демонстрируют устойчивые результаты даже в периоды рыночной турбулентности, поскольку спрос на их услуги носит базовый характер.Во‑вторых, это акции с относительно низкой ликвидностью. У таких эмитентов небольшой свободный оборот (free float), что ограничивает влияние спекулятивного капитала. Низкая ликвидность делает эти бумаги менее подверженными паническим движениям и краткосрочным ожиданиям, связанным с политическими новостями или санкционными заявлениями. Как следствие, именно они нередко показывают стабильность, когда индекс Мосбиржи "штормит".В‑третьих, важны собственные, внутренние драйверы роста. Это могут быть корпоративные события, байбэки, новые инвестиционные программы или улучшение дивидендной политики. К примеру, "Мать и дитя" приобрела "ГК Эксперт" и нарастила частоту дивидендных выплат, "НоваБев" после кибератаки не только восстановил операционную деятельность, но и инициировал обратный выкуп акций, "Лента" удерживает рентабельность и продолжает платить дивиденды несмотря на спад в рознице.Таким образом, чтобы повысить устойчивость портфеля на фоне "ралли Трампа", стоит выбирать компании, которые сочетают три условия: относятся к защитным секторам, имеют умеренную или низкую ликвидность и обладают внутренними источниками роста. Однако не стоит полностью уходить в подобные активы. Мы рекомендуем ограничить их долю на уровне 30–35%, чтобы сбалансировать стабильность и потенциал доходности при долгосрочной стратегии инвестирования.Автор - Дмитрий Донецкий, главный аналитик "ИФК Солид"

