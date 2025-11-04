Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/reshetnikov-864214702.html
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая - 04.11.2025, ПРАЙМ
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая
Несырьевой неэнергетический экспорт становится главным драйвером двусторонней торговли России и Китая, заявил министр экономического развития РФ Максим... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T16:14+0300
2025-11-04T16:15+0300
россия
китай
рф
арктика
максим решетников
михаил мишустин
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/22/841502238_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_ced96c000d34480c6b9609e72921c205.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт становится главным драйвером двусторонней торговли России и Китая, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По словам Решетникова, которого цитирует пресс-служба МЭР, экспорт металлургической продукции из России в Китай по итогам января-августа увеличился на 42% к аналогичному периоду прошлого года, химической продукции – на 24%, продовольствия – на 11%. В тоже время Россия стала закупать в Китае больше химической продукции – на 11%, металлических и текстильных изделий – на 16% и 12% соответственно. "Основной прирост товарооборота ожидается в сегменте несырьевых неэнергетических товаров, поставки которых из России в Китай будут расти вдвое быстрее, чем экспорт в целом", – сказал Решетников по итогам визита в Китай делегации, которую возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме этого Решетников заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая продолжит искать новые точки роста взаимного товарооборота, прежде всего за счет доступа новых российских товаров на китайский рынок. Стороны также продолжат сотрудничество в инвестиционной сфере, в том числе в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, в ее портфеле находится свыше 80 проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов, добавил чиновник. "Традиционно наибольший интерес китайский бизнес проявляет к инвестициям в химические производства, инфраструктурное строительство, добычу полезных ископаемых, машиностроение", - продолжил он. "Перспективы российско-китайского инвестиционного сотрудничества связаны с запуском совместных проектов в сфере высокотехнологичного производства, сельского хозяйства, логистики и освоения Арктики, в том числе с использованием потенциала Северного морского пути", - заключил Решетников.
https://1prime.ru/20251104/finansy-864207609.html
https://1prime.ru/20251104/kitay-864199661.html
китай
рф
арктика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/22/841502238_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_4be3fdbbdf43c320c261addddcc2251b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, рф, арктика, максим решетников, михаил мишустин, мировая экономика
РОССИЯ, КИТАЙ, РФ, АРКТИКА, Максим Решетников, Михаил Мишустин, Мировая экономика
16:14 04.11.2025 (обновлено: 16:15 04.11.2025)
 
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая

Решетников: рост товарооборота с КНР будет за счет несырьевых неэнергетических товаров

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт становится главным драйвером двусторонней торговли России и Китая, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По словам Решетникова, которого цитирует пресс-служба МЭР, экспорт металлургической продукции из России в Китай по итогам января-августа увеличился на 42% к аналогичному периоду прошлого года, химической продукции – на 24%, продовольствия – на 11%. В тоже время Россия стала закупать в Китае больше химической продукции – на 11%, металлических и текстильных изделий – на 16% и 12% соответственно.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Силуанов назвал важный фактор для роста взаимной торговли с Китаем
12:02
"Основной прирост товарооборота ожидается в сегменте несырьевых неэнергетических товаров, поставки которых из России в Китай будут расти вдвое быстрее, чем экспорт в целом", – сказал Решетников по итогам визита в Китай делегации, которую возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Кроме этого Решетников заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая продолжит искать новые точки роста взаимного товарооборота, прежде всего за счет доступа новых российских товаров на китайский рынок.
Стороны также продолжат сотрудничество в инвестиционной сфере, в том числе в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, в ее портфеле находится свыше 80 проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов, добавил чиновник.
"Традиционно наибольший интерес китайский бизнес проявляет к инвестициям в химические производства, инфраструктурное строительство, добычу полезных ископаемых, машиностроение", - продолжил он.
"Перспективы российско-китайского инвестиционного сотрудничества связаны с запуском совместных проектов в сфере высокотехнологичного производства, сельского хозяйства, логистики и освоения Арктики, в том числе с использованием потенциала Северного морского пути", - заключил Решетников.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями
09:20
 
РОССИЯКИТАЙРФАРКТИКАМаксим РешетниковМихаил МишустинМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала