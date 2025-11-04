https://1prime.ru/20251104/reshetnikov-864214702.html
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая - 04.11.2025, ПРАЙМ
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая
Несырьевой неэнергетический экспорт становится главным драйвером двусторонней торговли России и Китая, заявил министр экономического развития РФ Максим...
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт становится главным драйвером двусторонней торговли России и Китая, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По словам Решетникова, которого цитирует пресс-служба МЭР, экспорт металлургической продукции из России в Китай по итогам января-августа увеличился на 42% к аналогичному периоду прошлого года, химической продукции – на 24%, продовольствия – на 11%. В тоже время Россия стала закупать в Китае больше химической продукции – на 11%, металлических и текстильных изделий – на 16% и 12% соответственно. "Основной прирост товарооборота ожидается в сегменте несырьевых неэнергетических товаров, поставки которых из России в Китай будут расти вдвое быстрее, чем экспорт в целом", – сказал Решетников по итогам визита в Китай делегации, которую возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме этого Решетников заявил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая продолжит искать новые точки роста взаимного товарооборота, прежде всего за счет доступа новых российских товаров на китайский рынок. Стороны также продолжат сотрудничество в инвестиционной сфере, в том числе в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, в ее портфеле находится свыше 80 проектов на общую сумму более 200 миллиардов долларов, добавил чиновник. "Традиционно наибольший интерес китайский бизнес проявляет к инвестициям в химические производства, инфраструктурное строительство, добычу полезных ископаемых, машиностроение", - продолжил он. "Перспективы российско-китайского инвестиционного сотрудничества связаны с запуском совместных проектов в сфере высокотехнологичного производства, сельского хозяйства, логистики и освоения Арктики, в том числе с использованием потенциала Северного морского пути", - заключил Решетников.
Решетников назвал главный драйвер торговли России и Китая
Решетников: рост товарооборота с КНР будет за счет несырьевых неэнергетических товаров
Россия и Китай договорились о взаимопомощи в борьбе с санкциями