В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей
В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей
2025-11-04T03:27+0300
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил установить государственную выплату для одного из родителей, который занимается воспитанием детей до определенного возраста, сообщает RT, ссылаясь на текст обращения депутата на имя министра труда Антона Котякова."Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной "заработной платы" для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста", — говорится в обращении.Вместе с тем депутат отметил, что в некоторых семьях возникает необходимость заботиться о ребенке до достижения им пяти-шести лет, что вынуждает одного из родителей жертвовать своей работой, в результате чего существенно падает общий доход семьи.
