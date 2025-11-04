Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/roditeli-864193789.html
В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей
В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей - 04.11.2025, ПРАЙМ
В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил установить государственную выплату для одного из родителей, который занимается воспитанием детей до... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T03:27+0300
2025-11-04T03:27+0300
общество
виталий милонов
антон котяков
rt
родители
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861587961_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9428f57bfbfc1b50e729897eccf8f810.jpg
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил установить государственную выплату для одного из родителей, который занимается воспитанием детей до определенного возраста, сообщает RT, ссылаясь на текст обращения депутата на имя министра труда Антона Котякова."Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной "заработной платы" для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста", — говорится в обращении.Вместе с тем депутат отметил, что в некоторых семьях возникает необходимость заботиться о ребенке до достижения им пяти-шести лет, что вынуждает одного из родителей жертвовать своей работой, в результате чего существенно падает общий доход семьи.
https://1prime.ru/20251027/sud-863956971.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/01/861587961_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b4ad8b1cf4eab92f865a03bc1ac4a3c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , виталий милонов, антон котяков, rt, родители, зарплата
Общество , Виталий Милонов, Антон Котяков, RT, Родители, зарплата
03:27 04.11.2025
 
В России могут ввести зарплату для воспитывающих детей родителей

Депутат Милонов: для родителей, воспитывающих детей, следует ввести зарплату

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Молодая семья с детьми
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил установить государственную выплату для одного из родителей, который занимается воспитанием детей до определенного возраста, сообщает RT, ссылаясь на текст обращения депутата на имя министра труда Антона Котякова.
"Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной "заработной платы" для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста", — говорится в обращении.
Вместе с тем депутат отметил, что в некоторых семьях возникает необходимость заботиться о ребенке до достижения им пяти-шести лет, что вынуждает одного из родителей жертвовать своей работой, в результате чего существенно падает общий доход семьи.
Пластиковая карта - ПРАЙМ, 1920, 27.10.2025
Суд подтвердил право родителей отказаться от покупки, сделанной детьми
27 октября, 03:49
 
ОбществоВиталий МилоновАнтон КотяковRTРодителизарплата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала