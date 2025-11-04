Поставки "Рособоронэкспортом" вооружений превысили 230 миллиардов долларов

https://1prime.ru/20251104/rosoboroneksport-864200690.html

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Объем поставок "Рособоронэкспорта" российского вооружения зарубежным партнерам превысил 230 миллиардов долларов, сообщил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Компания "Рособоронэкспорт" была основана 4 ноября 2000 года. "За четверть века "Рособоронэкспорт" стал одним из лидеров мирового рынка вооружений, в разы нарастил портфель заказов и объем поставок. Компанией заключено свыше 30 тысяч контрактов с партнерами, обеспечен экспорт продукции в более 120 стран на сумму, превышающую 230 миллиардов долларов", – приведены слова Чемезова в Telegram-канале госкорпорации. Глава "Ростеха" подчеркнул, что сегодня "Рособоронэкспорт" адаптируется к работе в новых реалиях, укрепляет свои позиции, открывает новые возможности и перспективы. Чемезов, который стоял у истоков создания компании-спецэкспортера, в 2001-2007 годах работал её первым заместителем руководителя, а затем генеральным директором, поздравил компанию с юбилеем. Он подчеркнул, что за время работы "Рособоронэкспорт" вернул российскую оборонную промышленность на утраченные рынки и помог ей выйти на новые стратегические направления.

россия, промышленность, сергей чемезов, рособоронэкспорт, ростех