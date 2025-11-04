Путин поздравил "Рособоронэкспорт" с юбилеем
Путин назвал "Рособоронэкспорт" одним из ключевых участников мирового рынка вооружений
© РИА Новости . Пресс-служба ОАК/Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтенд компании "Рособоронэкспорт"
Стенд компании "Рособоронэкспорт". Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география его сотрудничества охватывает более 120 стран, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу с 25-летием компании.
"Поздравляю вас с 25-летием "Рособоронэкспорта"... Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география её сотрудничества охватывает более 120 стран", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что за прошедшие четверть века компания внесла большой вклад в расширение военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, в укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета страны, её позиций на международной арене.
Работа "Рособоронэкспорта" содействует качественной модернизации отечественного ОПК, "сбережению и развитию уникального интеллектуального, научного, кадрового потенциала отрасли, служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, созданию принципиально новых образцов оружия и техники", добавил российский лидер.