Путин поздравил "Рособоронэкспорт" с юбилеем

Путин поздравил "Рособоронэкспорт" с юбилеем - 04.11.2025, ПРАЙМ

Путин поздравил "Рособоронэкспорт" с юбилеем

"Рособоронэкспорт" остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география его сотрудничества охватывает более 120 стран, отметил президент... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T10:35+0300

2025-11-04T10:35+0300

2025-11-04T10:35+0300

вооружения

россия

промышленность

владимир путин

рособоронэкспорт

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" остается одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география его сотрудничества охватывает более 120 стран, отметил президент России Владимир Путин в поздравлении коллективу с 25-летием компании. "Поздравляю вас с 25-летием "Рособоронэкспорта"... Отрадно, что сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география её сотрудничества охватывает более 120 стран", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Путин отметил, что за прошедшие четверть века компания внесла большой вклад в расширение военно-технического сотрудничества России с зарубежными государствами, в укрепление национальной безопасности и технологического суверенитета страны, её позиций на международной арене. Работа "Рособоронэкспорта" содействует качественной модернизации отечественного ОПК, "сбережению и развитию уникального интеллектуального, научного, кадрового потенциала отрасли, служит продвижению перспективных опытно-конструкторских проектов, созданию принципиально новых образцов оружия и техники", добавил российский лидер.

