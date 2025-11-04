Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил важность работы "Рособоронэкспорта" - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20251104/rosoboroneksport-864203917.html
Путин отметил важность работы "Рособоронэкспорта"
Путин отметил важность работы "Рособоронэкспорта" - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин отметил важность работы "Рособоронэкспорта"
Президент России Владимир Путин заявил, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T10:35+0300
2025-11-04T10:35+0300
вооружения
россия
финансы
рф
владимир путин
рособоронэкспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/83105/46/831054638_0:188:2973:1860_1920x0_80_0_0_d4a54bb90cea739398d733cfd89eff32.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как надежного поставщика военной продукции и технологий. Президент направил поздравительную телеграмму коллективу "Рособоронэкспорта" с 25-летием компании, текст опубликован на сайте Кремля. "Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надёжного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в телеграмме. Российский лидер выразил уверенность в том, что коллектив и впредь будет достойно решать поставленные задачи, а также пожелал сотрудникам и ветеранам компании здоровья, успехов и всего самого доброго.
https://1prime.ru/20251104/vooruzheniya-864202817.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83105/46/831054638_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_9dab054442dd6a47969cd1639d848693.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, владимир путин, рособоронэкспорт
Вооружения, РОССИЯ, Финансы, РФ, Владимир Путин, Рособоронэкспорт
10:35 04.11.2025
 
Путин отметил важность работы "Рособоронэкспорта"

Путин: "Рособоронэкспорт" утверждает РФ как надежного поставщика военной продукции

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как надежного поставщика военной продукции и технологий.
Президент направил поздравительную телеграмму коллективу "Рособоронэкспорта" с 25-летием компании, текст опубликован на сайте Кремля.
"Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надёжного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в телеграмме.
Российский лидер выразил уверенность в том, что коллектив и впредь будет достойно решать поставленные задачи, а также пожелал сотрудникам и ветеранам компании здоровья, успехов и всего самого доброго.
Стенд Рособоронэкспорта - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
"Рособоронэкспорт" за 25 лет нарастил экспорт вооружений в пять раз
10:06
 
ВооруженияРОССИЯФинансыРФВладимир ПутинРособоронэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала