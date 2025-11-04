https://1prime.ru/20251104/rosoboroneksport-864203917.html
Путин отметил важность работы "Рособоронэкспорта"
2025-11-04T10:35+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что работа "Рособоронэкспорта" повышает финансовую устойчивость отечественного ОПК, подтверждает авторитет РФ как надежного поставщика военной продукции и технологий. Президент направил поздравительную телеграмму коллективу "Рособоронэкспорта" с 25-летием компании, текст опубликован на сайте Кремля. "Такая активная работа повышает финансовую устойчивость и стабильность отечественного ОПК, подтверждает авторитет России как надёжного поставщика военной продукции и технологий, позволяет выстраивать между государствами прочные отношения стратегического партнёрства и союзничества", - говорится в телеграмме. Российский лидер выразил уверенность в том, что коллектив и впредь будет достойно решать поставленные задачи, а также пожелал сотрудникам и ветеранам компании здоровья, успехов и всего самого доброго.
