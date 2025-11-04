Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Китай расширят сотрудничество в области "умной таможни" - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251104/rossija-864196147.html
Россия и Китай расширят сотрудничество в области "умной таможни"
Россия и Китай расширят сотрудничество в области "умной таможни" - 04.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Китай расширят сотрудничество в области "умной таможни"
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области "умной таможни”, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T07:55+0300
2025-11-04T07:55+0300
экономика
россия
бизнес
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864196147.jpg?1762232155
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области "умной таможни”, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая. “Договорились… активно развивать сотрудничество в области "умной" таможни, поступательно продвигать такие проекты, как механизм "единого окна" и взаимное признание "уполномоченных экономических операторов" (УЭО), упрощать процедуры таможенного оформления в интересах высококачественного развития двусторонних торгово-экономических связей”, - говорится в документе. Отмечается, что в рамках договоренности было также принято решение продолжать сотрудничество по пунктам пропуска, совместно принимать меры по улучшению их инфраструктуры, оптимизировать режим работы и повышать эффективность, расширять номенклатуру и объемы перемещаемых через них по каналам международных перевозок товаров, обеспечивать стабильное и беспрепятственное пересечение пунктов пропуска.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, китай
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ
07:55 04.11.2025
 
Россия и Китай расширят сотрудничество в области "умной таможни"

Россия и Китай намерены развивать сотрудничество в области «умной таможни»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области "умной таможни”, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
“Договорились… активно развивать сотрудничество в области "умной" таможни, поступательно продвигать такие проекты, как механизм "единого окна" и взаимное признание "уполномоченных экономических операторов" (УЭО), упрощать процедуры таможенного оформления в интересах высококачественного развития двусторонних торгово-экономических связей”, - говорится в документе.
Отмечается, что в рамках договоренности было также принято решение продолжать сотрудничество по пунктам пропуска, совместно принимать меры по улучшению их инфраструктуры, оптимизировать режим работы и повышать эффективность, расширять номенклатуру и объемы перемещаемых через них по каналам международных перевозок товаров, обеспечивать стабильное и беспрепятственное пересечение пунктов пропуска.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала