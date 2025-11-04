Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов обвинил Запад в попытке удержать лидерство с помощью санкций - 04.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов обвинил Запад в попытке удержать лидерство с помощью санкций
2025-11-04T11:46+0300
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность", - заявил Силуанов.
11:46 04.11.2025
 
Силуанов обвинил Запад в попытке удержать лидерство с помощью санкций

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине.
"Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность", - заявил Силуанов.
 
