Силуанов обвинил Запад в попытке удержать лидерство с помощью санкций

ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность", - заявил Силуанов.

