https://1prime.ru/20251104/sanktsii-864206831.html
Силуанов обвинил Запад в попытке удержать лидерство с помощью санкций
Силуанов обвинил Запад в попытке удержать лидерство с помощью санкций - 04.11.2025, ПРАЙМ
Силуанов обвинил Запад в попытке удержать лидерство с помощью санкций
Деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, заявил во вторник министр финансов РФ Антон... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T11:46+0300
2025-11-04T11:46+0300
2025-11-04T11:46+0300
экономика
россия
мировая экономика
запад
рф
пекин
антон силуанов
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_0:10:1501:854_1920x0_80_0_0_1cf9923bf52b0c27ec291d20452e684f.jpg
ПЕКИН, 4 ноя – ПРАЙМ. Деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине. "Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность", - заявил Силуанов.
запад
рф
пекин
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76594/73/765947359_24:0:1471:1085_1920x0_80_0_0_ae6eabf858e3b307097040cfe7573b20.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, запад, рф, пекин, антон силуанов, санкции против рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЗАПАД, РФ, Пекин, Антон Силуанов, санкции против РФ
Силуанов обвинил Запад в попытке удержать лидерство с помощью санкций
Силуанов: политика Запада по удержанию лидерства с помощью санкций неэффективна