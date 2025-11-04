https://1prime.ru/20251104/sbp-864196789.html

Все больше россиян используют СБП для оплаты покупок в торговых центрах

Все больше россиян используют СБП для оплаты покупок в торговых центрах - 04.11.2025, ПРАЙМ

Все больше россиян используют СБП для оплаты покупок в торговых центрах

Все больше россияне используют Систему быстрых платежей (СБП) для оплаты покупок в торговых центрах, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T08:37+0300

2025-11-04T08:37+0300

2025-11-04T08:37+0300

финансы

россия

банки

сбп

онлайн-покупки

покупки в магазинах

https://cdnn.1prime.ru/img/83152/09/831520940_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_bd1e9b7da282aec57964d6a3a3a0fad8.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Все больше россияне используют Систему быстрых платежей (СБП) для оплаты покупок в торговых центрах, говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Все большее число россиян используют СБП для платежей во время шопинга в торговых центрах, визитов в кафе и с легкостью оплачивают покупки через QR-код на кассах, с помощью специальных платежных NFC-табличек в кассовых зонах и прочее", - отмечают аналитики. Согласно статистике банка, доля онлайна в покупках через СБП в третьем квартале 2025 года составила 73%, а офлайна – 27%. При этом показатели у офлайна заметно выросли относительно прошлого года, когда его доля была 20% (а у онлайн-покупок – 80%), уточняется в материалах. "Средний чек одной покупки через СБП в офлайне в минувшем квартале выше, чем в онлайне – 1 444 рублей против 1 256 рублей, соответственно. В аналогичном периоде 2024 года также лидировали офлайн-платежи – 1 318 рублей против 723 рублей в онлайне, соответственно" - говорится в исследовании. В третьем квартале текущего года в число популярных категорий покупок в зависимости от количества платежей через СБП в онлайне вошли супермаркеты (средний чек - 459 рублей), быстрое питание (653 рублей) и детская одежда (1 944 рублей), отмечается в материалах. По данным аналитиков, в офлайне среди популярных категорий в третьем квартале 2025 года оказались супермаркеты (средний чек составил 595 рублей), быстрое питание (669 рублей) и рестораны (2 025 рублей).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банки, сбп, онлайн-покупки, покупки в магазинах