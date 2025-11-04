Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии

https://1prime.ru/20251104/serbiya-864193995.html

общество

сербия

белград

александр вучич

парламентские выборы

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. ​Парламентские выборы в стране пройдут раньше запланированного срока, до истечения полномочий органа, которые завершаются в декабре 2027 года, заявил президент Сербии Александр Вучич во время выступления на Национальном стадионе в Белграде, о чем сообщает издание Srbija Danas."Компетентные органы в нашей стране будут принимать решения в соответствии с Конституцией и законом о том, когда будут проведены выборы, но с учетом требований блокаторов провести выборы раньше, безусловно, уважая требования блокаторов, значительного меньшинства в нашей стране, мы их выполним, и выборы состоятся досрочно. Когда? Компетентный орган примет решение об этом. И люди покажут, какую политику они поддерживают на выборах", — заявил глава государства.По информации газеты, выборы могут состояться до конца текущего года.В Сербии уже год продолжаются масштабные протесты студентов и оппозиции. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. Протестующие требуют полной публикации документации по реконструкции вокзала, привлечения к уголовной ответственности чиновников, причастных к трагедии, и освобождения от преследования всех задержанных за участие в акциях. Часто протесты сопровождаются перекрытием дорог и столкновениями с полицией.

сербия

белград

