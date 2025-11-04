Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии - 04.11.2025
https://1prime.ru/20251104/serbiya-864193995.html
Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии
2025-11-04T03:34+0300
2025-11-04T03:34+0300
общество
сербия
белград
александр вучич
парламентские выборы
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. ​Парламентские выборы в стране пройдут раньше запланированного срока, до истечения полномочий органа, которые завершаются в декабре 2027 года, заявил президент Сербии Александр Вучич во время выступления на Национальном стадионе в Белграде, о чем сообщает издание Srbija Danas."Компетентные органы в нашей стране будут принимать решения в соответствии с Конституцией и законом о том, когда будут проведены выборы, но с учетом требований блокаторов провести выборы раньше, безусловно, уважая требования блокаторов, значительного меньшинства в нашей стране, мы их выполним, и выборы состоятся досрочно. Когда? Компетентный орган примет решение об этом. И люди покажут, какую политику они поддерживают на выборах", — заявил глава государства.По информации газеты, выборы могут состояться до конца текущего года.В Сербии уже год продолжаются масштабные протесты студентов и оппозиции. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. Протестующие требуют полной публикации документации по реконструкции вокзала, привлечения к уголовной ответственности чиновников, причастных к трагедии, и освобождения от преследования всех задержанных за участие в акциях. Часто протесты сопровождаются перекрытием дорог и столкновениями с полицией.
сербия
белград
общество, сербия, белград, александр вучич, парламентские выборы
Общество , СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, парламентские выборы
03:34 04.11.2025
 
Вучич объявил о проведении досрочных выборов в Сербии

Президент Сербии Вучич сообщил о досрочных выборах в Сербии на фоне протестов

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. ​Парламентские выборы в стране пройдут раньше запланированного срока, до истечения полномочий органа, которые завершаются в декабре 2027 года, заявил президент Сербии Александр Вучич во время выступления на Национальном стадионе в Белграде, о чем сообщает издание Srbija Danas.
"Компетентные органы в нашей стране будут принимать решения в соответствии с Конституцией и законом о том, когда будут проведены выборы, но с учетом требований блокаторов провести выборы раньше, безусловно, уважая требования блокаторов, значительного меньшинства в нашей стране, мы их выполним, и выборы состоятся досрочно. Когда? Компетентный орган примет решение об этом. И люди покажут, какую политику они поддерживают на выборах", — заявил глава государства.
Вучич прокомментировал запрет ЕС на транзит российского газа
20 октября, 22:38
20 октября, 22:38
По информации газеты, выборы могут состояться до конца текущего года.
В Сербии уже год продолжаются масштабные протесты студентов и оппозиции. Они начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, жертвами которого стали 15 человек. Протестующие требуют полной публикации документации по реконструкции вокзала, привлечения к уголовной ответственности чиновников, причастных к трагедии, и освобождения от преследования всех задержанных за участие в акциях. Часто протесты сопровождаются перекрытием дорог и столкновениями с полицией.
Вучич рассказал, почему Сербию не принимают в ЕС
11 октября, 14:55
11 октября, 14:55
 
ОбществоСЕРБИЯБЕЛГРАДАлександр Вучичпарламентские выборы
 
 
