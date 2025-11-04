Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Србиагаза" заверил сербов, что дефицита газа из-за санкций не будет - 04.11.2025
https://1prime.ru/20251104/serbiya-864220714.html
Глава "Србиагаза" заверил сербов, что дефицита газа из-за санкций не будет
БЕЛГРАД, 4 ноя – ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиагаз" Душан Баятович заверил сербских граждан, что нехватки газа на фоне постепенного запрета ЕС на транзит газа из России не будет. Президент Сербии Александр Вучич в конце октября заявил, что рассчитывает подписать новый договор на поставки газа из РФ до конца 2025 года, что в условиях постепенного запрета ЕС на транзит российского газа обеспечит страну топливом до конца 2027 года. "Я не уполномочен говорить, но поскольку ко мне часто обращаются из СМИ, скажу так: нет никакого газового кризиса, и его не будет. Будет достаточно газа для домовладений, цену мы менять не станем, будет достаточно газа и для промышленности. Те, кто хочет инвестировать в Сербию, не должны сомневаться", - сказал Баятович во вторник, выступая в Скупщине (парламенте). Президент Сербии ранее напомнил, что у страны раньше был только газопровод из Венгрии, в 2021 году был построен и запущен новый газопровод, который через ГТС Болгарии доставляет российский газ из "Турецкого потока", построен соединительный газопровод-интерконнектор с Болгарией, по которому сейчас поступает азербайджанский газ в объеме 1,3 миллиона кубометров в сутки. Хотя, по его словам, Сербии "нужны еще интерконнекторы, и еще нужен газ". Вучич отметил, что Босния и Герцеговина получает газ из Сербии и зависит от этих поставок. По его данным, Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей потребуется 3 миллиарда. Нынешний договор на поставки газа из РФ обеспечивает свыше 80% потребностей страны. Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
19:34 04.11.2025
 
Глава "Србиагаза" заверил сербов, что дефицита газа из-за санкций не будет

Глава Србиагаза заверил граждан Сербии, что нехватки газа на фоне санкций ЕС не будет

© flickr.com / graneitsФлаг Сербии
Флаг Сербии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаг Сербии. Архивное фото
© flickr.com / graneits
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 4 ноя – ПРАЙМ. Гендиректор госкомпании "Србиагаз" Душан Баятович заверил сербских граждан, что нехватки газа на фоне постепенного запрета ЕС на транзит газа из России не будет.
Президент Сербии Александр Вучич в конце октября заявил, что рассчитывает подписать новый договор на поставки газа из РФ до конца 2025 года, что в условиях постепенного запрета ЕС на транзит российского газа обеспечит страну топливом до конца 2027 года.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Сербия и Россия должны согласовать решения по NIS, заявил Вулин
06:16
"Я не уполномочен говорить, но поскольку ко мне часто обращаются из СМИ, скажу так: нет никакого газового кризиса, и его не будет. Будет достаточно газа для домовладений, цену мы менять не станем, будет достаточно газа и для промышленности. Те, кто хочет инвестировать в Сербию, не должны сомневаться", - сказал Баятович во вторник, выступая в Скупщине (парламенте).
Президент Сербии ранее напомнил, что у страны раньше был только газопровод из Венгрии, в 2021 году был построен и запущен новый газопровод, который через ГТС Болгарии доставляет российский газ из "Турецкого потока", построен соединительный газопровод-интерконнектор с Болгарией, по которому сейчас поступает азербайджанский газ в объеме 1,3 миллиона кубометров в сутки. Хотя, по его словам, Сербии "нужны еще интерконнекторы, и еще нужен газ". Вучич отметил, что Босния и Герцеговина получает газ из Сербии и зависит от этих поставок.
Президент Сербии Александр Вучич
Хорватия не получит долю в российско-сербской NIS, заявил Вучич
27 октября, 19:11
По его данным, Сербия сейчас расходует 2,7 миллиарда кубических метров газа в год, и в дальнейшем ей потребуется 3 миллиарда. Нынешний договор на поставки газа из РФ обеспечивает свыше 80% потребностей страны.
Ранее Совет Евросоюза утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Министр энергетики Сербии прокомментировала запрет на импорт газа из России
20 октября, 19:34
 
Газ СЕРБИЯ РФ ЗАПАД Александр Вучич Владимир Путин ЕС Газопровод "Турецкий поток" энергетика
 
 
Заголовок открываемого материала