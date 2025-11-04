Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе - 04.11.2025, ПРАЙМ
В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе
В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе - 04.11.2025, ПРАЙМ
В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе
Финская энергетическая компания Fortum утверждает, что не получала уведомлений о расторжении энергетического соглашения между Финляндией и Россией по реке... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T12:46+0300
2025-11-04T12:46+0300
энергетика
россия
финляндия
рф
михаил мишустин
fortum
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum утверждает, что не получала уведомлений о расторжении энергетического соглашения между Финляндией и Россией по реке Вуокса, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье распорядился прекратить действия соглашения с Финляндией об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса. Мишустин также поручил МИД РФ сообщить Финляндии, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию Россия больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору. "Компания Fortum, владеющая ГЭС в Иматра, не получала официальных уведомлений от России о расторжении соглашения", - говорится в сообщении. Директор по физическим операциям Fortum Себастьян Сундберг при этом заявил, что, по мнению Fortum, договор продолжает действовать, а российская сторона якобы не вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.
финляндия
рф
россия, финляндия, рф, михаил мишустин, fortum
Энергетика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Fortum
12:46 04.11.2025
 
В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе

Yle: Fortum не получала уведомлений о расторжении энергосоглашения с РФ по Вуоксе

© flickr.com / stanjourdan Флаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum утверждает, что не получала уведомлений о расторжении энергетического соглашения между Финляндией и Россией по реке Вуокса, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье распорядился прекратить действия соглашения с Финляндией об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса. Мишустин также поручил МИД РФ сообщить Финляндии, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию Россия больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.
"Компания Fortum, владеющая ГЭС в Иматра, не получала официальных уведомлений от России о расторжении соглашения", - говорится в сообщении.
Директор по физическим операциям Fortum Себастьян Сундберг при этом заявил, что, по мнению Fortum, договор продолжает действовать, а российская сторона якобы не вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.
 
ЭнергетикаРОССИЯФИНЛЯНДИЯРФМихаил МишустинFortum
 
 
