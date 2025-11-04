https://1prime.ru/20251104/soglashenie-864208649.html
В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе
В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе
2025-11-04T12:46+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum утверждает, что не получала уведомлений о расторжении энергетического соглашения между Финляндией и Россией по реке Вуокса, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье распорядился прекратить действия соглашения с Финляндией об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса. Мишустин также поручил МИД РФ сообщить Финляндии, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию Россия больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору. "Компания Fortum, владеющая ГЭС в Иматра, не получала официальных уведомлений от России о расторжении соглашения", - говорится в сообщении. Директор по физическим операциям Fortum Себастьян Сундберг при этом заявил, что, по мнению Fortum, договор продолжает действовать, а российская сторона якобы не вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.
