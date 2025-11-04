https://1prime.ru/20251104/soglashenie-864208649.html

В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе

В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе - 04.11.2025, ПРАЙМ

В Фиинляндии отреагировали на расторжение Россией соглашения по Вуоксе

Финская энергетическая компания Fortum утверждает, что не получала уведомлений о расторжении энергетического соглашения между Финляндией и Россией по реке... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T12:46+0300

2025-11-04T12:46+0300

2025-11-04T12:46+0300

энергетика

россия

финляндия

рф

михаил мишустин

fortum

https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum утверждает, что не получала уведомлений о расторжении энергетического соглашения между Финляндией и Россией по реке Вуокса, сообщает во вторник телерадиовещатель Yle. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в воскресенье распорядился прекратить действия соглашения с Финляндией об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса. Мишустин также поручил МИД РФ сообщить Финляндии, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию Россия больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору. "Компания Fortum, владеющая ГЭС в Иматра, не получала официальных уведомлений от России о расторжении соглашения", - говорится в сообщении. Директор по физическим операциям Fortum Себастьян Сундберг при этом заявил, что, по мнению Fortum, договор продолжает действовать, а российская сторона якобы не вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения.

финляндия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финляндия, рф, михаил мишустин, fortum