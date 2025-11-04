Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ADNOC заключила контракт о поставках СПГ со строящегося терминала в Рувейсе - 04.11.2025
ADNOC заключила контракт о поставках СПГ со строящегося терминала в Рувейсе
ADNOC заключила контракт о поставках СПГ со строящегося терминала в Рувейсе - 04.11.2025, ПРАЙМ
ADNOC заключила контракт о поставках СПГ со строящегося терминала в Рувейсе
Государственная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) со строящегося терминала в... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T17:16+0300
2025-11-04T17:16+0300
газ
абу-даби
shell
adnoc
энергетика
ДУБАЙ (ОАЭ), 4 ноя - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) со строящегося терминала в Рувейсе с британо-нидерландской компанией Shell. "Компания ADNOC подписала 15-летнее соглашение о поставках СПГ с Shell, что стало нашим первым долгосрочным партнерством в области СПГ с этой компанией и восьмой по счету сделкой по поставкам СПГ для проекта "Рувейс", - говорится в заявлении ADNOC Group в соцсети Х. Согласно заявлению ADNOC, после этого стало законтрактовано 80% от общей мощности строящегося терминала СПГ в Рувейсе в объеме 9,6 миллиона тонн в год. Точный объем поставок СПГ для Shell не сообщается. Завершение строительства терминала в промышленной зоне "Рувейс" на западе эмирата Абу-Даби запланировано на 2028 год. После его ввода в строй мощности ADNOC увеличатся более чем вдвое - до 15 миллионов тонн производства СПГ в год. Как ранее заявляла ADNOC, терминал в Рувейсе будет работать на "зеленой" энергии, что сделает его одним из наиболее эффективных в мире по углеводородным выбросам.
газ, абу-даби, shell, adnoc, энергетика
Газ, Абу-Даби, Shell, ADNOC, энергетика
17:16 04.11.2025
 
ADNOC заключила контракт о поставках СПГ со строящегося терминала в Рувейсе

ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставках СПГ в адрес компании Shell

Вид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ДУБАЙ (ОАЭ), 4 ноя - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) со строящегося терминала в Рувейсе с британо-нидерландской компанией Shell.
"Компания ADNOC подписала 15-летнее соглашение о поставках СПГ с Shell, что стало нашим первым долгосрочным партнерством в области СПГ с этой компанией и восьмой по счету сделкой по поставкам СПГ для проекта "Рувейс", - говорится в заявлении ADNOC Group в соцсети Х.
Согласно заявлению ADNOC, после этого стало законтрактовано 80% от общей мощности строящегося терминала СПГ в Рувейсе в объеме 9,6 миллиона тонн в год. Точный объем поставок СПГ для Shell не сообщается.
Завершение строительства терминала в промышленной зоне "Рувейс" на западе эмирата Абу-Даби запланировано на 2028 год. После его ввода в строй мощности ADNOC увеличатся более чем вдвое - до 15 миллионов тонн производства СПГ в год.
Как ранее заявляла ADNOC, терминал в Рувейсе будет работать на "зеленой" энергии, что сделает его одним из наиболее эффективных в мире по углеводородным выбросам.
Катар - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Катар предупредил Европу, что может остановить поставки СПГ из-за директивы
Вчера, 10:22
 
