ADNOC заключила контракт о поставках СПГ со строящегося терминала в Рувейсе

04.11.2025 Государственная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) со строящегося терминала в Рувейсе

ДУБАЙ (ОАЭ), 4 ноя - ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заключила 15-летнее соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) со строящегося терминала в Рувейсе с британо-нидерландской компанией Shell. "Компания ADNOC подписала 15-летнее соглашение о поставках СПГ с Shell, что стало нашим первым долгосрочным партнерством в области СПГ с этой компанией и восьмой по счету сделкой по поставкам СПГ для проекта "Рувейс", - говорится в заявлении ADNOC Group в соцсети Х. Согласно заявлению ADNOC, после этого стало законтрактовано 80% от общей мощности строящегося терминала СПГ в Рувейсе в объеме 9,6 миллиона тонн в год. Точный объем поставок СПГ для Shell не сообщается. Завершение строительства терминала в промышленной зоне "Рувейс" на западе эмирата Абу-Даби запланировано на 2028 год. После его ввода в строй мощности ADNOC увеличатся более чем вдвое - до 15 миллионов тонн производства СПГ в год. Как ранее заявляла ADNOC, терминал в Рувейсе будет работать на "зеленой" энергии, что сделает его одним из наиболее эффективных в мире по углеводородным выбросам.

