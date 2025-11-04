Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы США снижаются после негативных рыночных прогнозов банков - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/ssha-864217777.html
Фондовые индексы США снижаются после негативных рыночных прогнозов банков
Фондовые индексы США снижаются после негативных рыночных прогнозов банков - 04.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США снижаются после негативных рыночных прогнозов банков
Основные фондовые индексы США снижаются на открытии торгов вторника, участники рынка обращают внимание на прогнозы глав крупнейших американских банковских... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T18:03+0300
2025-11-04T18:03+0300
рынок
торги
индексы
сша
гонконг
dow jones
morgan stanley
uber
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на открытии торгов вторника, участники рынка обращают внимание на прогнозы глав крупнейших американских банковских корпораций о падении фондовых рынков на 10-15%, свидетельствуют данные торгов и заявление представителей банковского сектора Штатов. По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,52%, до 47 091,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,18%, до 23 553,48 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,89%, до 6 791,08 пункта. Как передавало агентство Блумберг, главы крупнейших американских банков на саммите в Гонконге предупредили о возможности скорого значительного коррекционного снижения на фондовых рынках. "Нам нужно быть готовыми к тому, что могут быть падения рынка на 10–15%, которые не вызваны каким-либо макроэкономическим кризисом", - в свою очередь приводит агентство Рейтер заявление генерального директора Morgan Stanley Теда Пика (Ted Pick). Трейдеры также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. Акции Uber падают в цене более чем на 8%. При этом чистая прибыль компании за январь-сентябрь выросла более чем втрое, до 9,8 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20251104/birzhi-864212064.html
сша
гонконг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, индексы, сша, гонконг, dow jones, morgan stanley, uber, nasdaq composite
Рынок, Торги, Индексы, США, ГОНКОНГ, Dow Jones, Morgan Stanley, Uber, Nasdaq Composite
18:03 04.11.2025
 
Фондовые индексы США снижаются после негативных рыночных прогнозов банков

Фондовые индексы США снижаются после негативных рыночных прогнозов крупнейших банков

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на открытии торгов вторника, участники рынка обращают внимание на прогнозы глав крупнейших американских банковских корпораций о падении фондовых рынков на 10-15%, свидетельствуют данные торгов и заявление представителей банковского сектора Штатов.
По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,52%, до 47 091,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,18%, до 23 553,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,89%, до 6 791,08 пункта.
Как передавало агентство Блумберг, главы крупнейших американских банков на саммите в Гонконге предупредили о возможности скорого значительного коррекционного снижения на фондовых рынках.
"Нам нужно быть готовыми к тому, что могут быть падения рынка на 10–15%, которые не вызваны каким-либо макроэкономическим кризисом", - в свою очередь приводит агентство Рейтер заявление генерального директора Morgan Stanley Теда Пика (Ted Pick).
Трейдеры также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. Акции Uber падают в цене более чем на 8%. При этом чистая прибыль компании за январь-сентябрь выросла более чем втрое, до 9,8 миллиарда долларов.
Вид на Франкфуртскую фондовую биржу, Германия - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Фондовые индексы Европы снижаются вслед за рынками США и Азии
14:17
 
РынокТоргиИндексыСШАГОНКОНГDow JonesMorgan StanleyUberNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала