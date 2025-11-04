https://1prime.ru/20251104/ssha-864217777.html

Фондовые индексы США снижаются после негативных рыночных прогнозов банков

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снижаются на открытии торгов вторника, участники рынка обращают внимание на прогнозы глав крупнейших американских банковских корпораций о падении фондовых рынков на 10-15%, свидетельствуют данные торгов и заявление представителей банковского сектора Штатов. По состоянию на 17.49 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,52%, до 47 091,89 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite - на 1,18%, до 23 553,48 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,89%, до 6 791,08 пункта. Как передавало агентство Блумберг, главы крупнейших американских банков на саммите в Гонконге предупредили о возможности скорого значительного коррекционного снижения на фондовых рынках. "Нам нужно быть готовыми к тому, что могут быть падения рынка на 10–15%, которые не вызваны каким-либо макроэкономическим кризисом", - в свою очередь приводит агентство Рейтер заявление генерального директора Morgan Stanley Теда Пика (Ted Pick). Трейдеры также продолжают следить за сезоном корпоративной отчетности. Акции Uber падают в цене более чем на 8%. При этом чистая прибыль компании за январь-сентябрь выросла более чем втрое, до 9,8 миллиарда долларов.

