В США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем - 04.11.2025
В США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия несет риск дестабилизации отношений с Россией и Китаем, заявил во вторник сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли. "Это (решение по возобновлению ядерных испытаний - ред.) является дестабилизирующим фактором между нами, Россией и китайцами," - сказал Келли во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур Трампа на различные посты в Пентагоне. Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
22:01 04.11.2025
 
В США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем

Сенатор Келли: решение Трампа о ядерных испытаниях угрожает отношениям с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия несет риск дестабилизации отношений с Россией и Китаем, заявил во вторник сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.
"Это (решение по возобновлению ядерных испытаний - ред.) является дестабилизирующим фактором между нами, Россией и китайцами," - сказал Келли во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур Трампа на различные посты в Пентагоне.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
