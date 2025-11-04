https://1prime.ru/20251104/ssha-864222928.html

В США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем

ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия несет риск дестабилизации отношений с Россией и Китаем, заявил во вторник сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли. "Это (решение по возобновлению ядерных испытаний - ред.) является дестабилизирующим фактором между нами, Россией и китайцами," - сказал Келли во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур Трампа на различные посты в Пентагоне. Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.

