Белый дом готовит альтернативный план в случае признания пошлин незаконными
2025-11-04T23:48+0300
2025-11-04T23:48+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовит альтернативный план действий на случай, если Верховный суд страны в среду признает незаконность введенных импортных пошлин, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Скажу вам, Белый дом всегда готовится к плану Б. Было бы неразумно со стороны советников президента не подготовиться к такой ситуации", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя предстоящее решение Верховного суда. Левитт добавила, что в администрации Трампа на 100% уверены в юридической обоснованности действий президента и его команды относительно пошлин и настроены оптимистично.
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
23:48 04.11.2025
 
Вид на здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовит альтернативный план действий на случай, если Верховный суд страны в среду признает незаконность введенных импортных пошлин, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Скажу вам, Белый дом всегда готовится к плану Б. Было бы неразумно со стороны советников президента не подготовиться к такой ситуации", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя предстоящее решение Верховного суда.
Левитт добавила, что в администрации Трампа на 100% уверены в юридической обоснованности действий президента и его команды относительно пошлин и настроены оптимистично.
Мировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный суд
 
 
Заголовок открываемого материала