https://1prime.ru/20251104/ssha-864227178.html

Белый дом готовит альтернативный план в случае признания пошлин незаконными

2025-11-04T23:48+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

верховный суд

ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовит альтернативный план действий на случай, если Верховный суд страны в среду признает незаконность введенных импортных пошлин, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Скажу вам, Белый дом всегда готовится к плану Б. Было бы неразумно со стороны советников президента не подготовиться к такой ситуации", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя предстоящее решение Верховного суда. Левитт добавила, что в администрации Трампа на 100% уверены в юридической обоснованности действий президента и его команды относительно пошлин и настроены оптимистично.

сша

