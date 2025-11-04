https://1prime.ru/20251104/ssha-864227178.html
Белый дом готовит альтернативный план в случае признания пошлин незаконными
Белый дом готовит альтернативный план в случае признания пошлин незаконными - 04.11.2025, ПРАЙМ
Белый дом готовит альтернативный план в случае признания пошлин незаконными
Администрация президента США Дональда Трампа готовит альтернативный план действий на случай, если Верховный суд страны в среду признает незаконность введенных... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T23:48+0300
2025-11-04T23:48+0300
2025-11-04T23:48+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_a0e9bc72c2975b5be6d1f3a74c467cb3.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовит альтернативный план действий на случай, если Верховный суд страны в среду признает незаконность введенных импортных пошлин, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Скажу вам, Белый дом всегда готовится к плану Б. Было бы неразумно со стороны советников президента не подготовиться к такой ситуации", - сообщила она журналистам на брифинге, комментируя предстоящее решение Верховного суда. Левитт добавила, что в администрации Трампа на 100% уверены в юридической обоснованности действий президента и его команды относительно пошлин и настроены оптимистично.
https://1prime.ru/20251104/bessent-864217118.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_e93cb7be3a82463ac1244546dd2c98da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
Белый дом готовит альтернативный план в случае признания пошлин незаконными
Левитт: Белый дом готовит план Б, если суд США признает введенные пошлины незаконными