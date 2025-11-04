https://1prime.ru/20251104/stroitelstvo-864198496.html

Эксперт спрогнозировал дефицит кадров в строительстве

Эксперт спрогнозировал дефицит кадров в строительстве

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российский строительный сектор к 2030 году столкнется с дефицитом кадров, превышающий 400 тысяч человек, в связи с этим необходимо повысить производительность труда на 22%, оценил для РИА Новости эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель. "К 2030 году дефицит кадров в строительной отрасли России составит более 400 тысяч специалистов, в связи с чем необходимо к этому времени повысить производительность труда в этом секторе экономики на 22%", - отмечает эксперт. По его словам, в условиях непростой экономической ситуации, перегретого рынка труда (самая низкая с 1991 безработица при острой нехватке квалифицированных кадров) перед российским бизнесом стоит непростая задача: удержать компетентных работников и снизить затраты без ущерба для производства. "Кадровый дефицит ощущается в строительстве и других отраслях. С 2022 ощущается отток работников – в том числе в оборонно-промышленный комплекс, при этом добрать на освободившиеся места сотрудников из числа иностранных рабочих не получается из-за ужесточения миграционной политики", - отметил Дагель. Большинство компаний встали перед необходимостью одной рукой сокращать затраты, а второй – удерживать работников на местах, рассуждает эксперт. В попытке найти золотую середину компании все чаще предлагают работникам неполный рабочий день, неоплачиваемый отпуск как альтернативы сокращению. Все это – временные меры, которые дают лишь отсрочку, а не решают проблему. "Наилучшее решение в текущей ситуации – повысить производительность труда, что позволит сократить издержки, поддерживать объемы производства, сохранить эффективность и квалифицированные кадры", - заключил он.

