Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал дефицит кадров в строительстве - 04.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251104/stroitelstvo-864198496.html
Эксперт спрогнозировал дефицит кадров в строительстве
Эксперт спрогнозировал дефицит кадров в строительстве - 04.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал дефицит кадров в строительстве
Российский строительный сектор к 2030 году столкнется с дефицитом кадров, превышающий 400 тысяч человек, в связи с этим необходимо повысить производительность... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T09:02+0300
2025-11-04T09:02+0300
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/82765/09/827650919_0:156:3003:1845_1920x0_80_0_0_0c7f93ef89a0139c82a1bb50accbb24e.jpg
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российский строительный сектор к 2030 году столкнется с дефицитом кадров, превышающий 400 тысяч человек, в связи с этим необходимо повысить производительность труда на 22%, оценил для РИА Новости эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель. "К 2030 году дефицит кадров в строительной отрасли России составит более 400 тысяч специалистов, в связи с чем необходимо к этому времени повысить производительность труда в этом секторе экономики на 22%", - отмечает эксперт. По его словам, в условиях непростой экономической ситуации, перегретого рынка труда (самая низкая с 1991 безработица при острой нехватке квалифицированных кадров) перед российским бизнесом стоит непростая задача: удержать компетентных работников и снизить затраты без ущерба для производства. "Кадровый дефицит ощущается в строительстве и других отраслях. С 2022 ощущается отток работников – в том числе в оборонно-промышленный комплекс, при этом добрать на освободившиеся места сотрудников из числа иностранных рабочих не получается из-за ужесточения миграционной политики", - отметил Дагель. Большинство компаний встали перед необходимостью одной рукой сокращать затраты, а второй – удерживать работников на местах, рассуждает эксперт. В попытке найти золотую середину компании все чаще предлагают работникам неполный рабочий день, неоплачиваемый отпуск как альтернативы сокращению. Все это – временные меры, которые дают лишь отсрочку, а не решают проблему. "Наилучшее решение в текущей ситуации – повысить производительность труда, что позволит сократить издержки, поддерживать объемы производства, сохранить эффективность и квалифицированные кадры", - заключил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82765/09/827650919_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_d9510d781dc7ebf476db9fbc46625025.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность
Промышленность
09:02 04.11.2025
 
Эксперт спрогнозировал дефицит кадров в строительстве

Дагель: дефицит кадров в строительной отрасли в РФ превысит 400 тыс человек к 2030 г

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтроительство
Строительство - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Строительство . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Российский строительный сектор к 2030 году столкнется с дефицитом кадров, превышающий 400 тысяч человек, в связи с этим необходимо повысить производительность труда на 22%, оценил для РИА Новости эксперт по строительству и эксплуатации промышленных объектов Витольд Дагель.
"К 2030 году дефицит кадров в строительной отрасли России составит более 400 тысяч специалистов, в связи с чем необходимо к этому времени повысить производительность труда в этом секторе экономики на 22%", - отмечает эксперт.
По его словам, в условиях непростой экономической ситуации, перегретого рынка труда (самая низкая с 1991 безработица при острой нехватке квалифицированных кадров) перед российским бизнесом стоит непростая задача: удержать компетентных работников и снизить затраты без ущерба для производства.
"Кадровый дефицит ощущается в строительстве и других отраслях. С 2022 ощущается отток работников – в том числе в оборонно-промышленный комплекс, при этом добрать на освободившиеся места сотрудников из числа иностранных рабочих не получается из-за ужесточения миграционной политики", - отметил Дагель.
Большинство компаний встали перед необходимостью одной рукой сокращать затраты, а второй – удерживать работников на местах, рассуждает эксперт. В попытке найти золотую середину компании все чаще предлагают работникам неполный рабочий день, неоплачиваемый отпуск как альтернативы сокращению. Все это – временные меры, которые дают лишь отсрочку, а не решают проблему.
"Наилучшее решение в текущей ситуации – повысить производительность труда, что позволит сократить издержки, поддерживать объемы производства, сохранить эффективность и квалифицированные кадры", - заключил он.
 
Промышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала