В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. | 04.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
