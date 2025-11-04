https://1prime.ru/20251104/tambov-864201011.html

В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. "Аэропорт Тамбов ("Донское"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

